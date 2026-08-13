La erupción de un famoso volcán complica vuelos y la ceniza llega a países vecinos

La actividad del Etna, el volcán más activo de Europa, volvió a generar complicaciones en Sicilia y también tuvo impacto en Malta. El aeropuerto de Catania suspendió este miércoles todos los vuelos de llegada y salida hasta las 18, debido a la presencia de ceniza volcánica.
Según los datos del sistema de seguimiento del aeropuerto, 55 vuelos de salida fueron cancelados durante la jornada. La cifra se suma a las aproximadamente 388 operaciones anuladas desde que comenzó la erupción, hace 6 días.
La situación obligó además a reprogramar o desviar decenas de vuelos hacia otros aeropuertos de la región, principalmente los de Palermo, Trapani y Comiso. En este último, las operaciones estuvieron suspendidas durante varias horas, hasta las 10, por la presencia de ceniza. Luego, el aeropuerto retomó las llegadas y salidas.
La nube de ceniza también afecta a Malta
El impacto de la erupción no quedó limitado a Italia. El Etna se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de Malta, y la dispersión de material volcánico obligó a algunos aviones que llegaban o partían de la isla a modificar sus rutas.
La actividad también alteró eventos locales. La Socjeta Muzikali la Stella Levantina de Attard decidió postergar un espectáculo pirotécnico previsto para las fiestas de Santa Marija. La medida se tomó luego de consultar con las autoridades, ya que el lugar de lanzamiento se encuentra próximo a la trayectoria de aproximación de una pista aeroportuaria.
El Volcanic Ash Advisory Center de Toulouse (VAAC) informó que la nube de ceniza continuaba desplazándose hacia el sur y el suroeste. El boletín difundido el martes por la noche indicó que la mayor concentración permanecía sobre Sicilia, mientras que cantidades menores alcanzaban el este de Malta e incluso el norte de Libia.
La erupción mantiene así bajo vigilancia a las autoridades aeroportuarias y a los organismos encargados de monitorear la dispersión de cenizas, un fenómeno que puede representar un riesgo para la actividad aérea.
En pocas palabras
- Etna: el volcán más activo de Europa provocó la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Catania.
- Cancelaciones: se cancelaron 55 vuelos y suman 388 desde el inicio de la erupción hace seis días.
- Impacto internacional: la nube de ceniza volcánica también afectó vuelos y actividades en Malta.