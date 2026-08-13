La erupción de un famoso volcán complica vuelos y la ceniza llega a países vecinos

El volcán Etna entró en erupción en Italia. Foto ilustrativa - archivo.

La nube de ceniza también afecta a Malta

El impacto de la erupción no quedó limitado a Italia. El Etna se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de Malta, y la dispersión de material volcánico obligó a algunos aviones que llegaban o partían de la isla a modificar sus rutas.

La actividad también alteró eventos locales. La Socjeta Muzikali la Stella Levantina de Attard decidió postergar un espectáculo pirotécnico previsto para las fiestas de Santa Marija. La medida se tomó luego de consultar con las autoridades, ya que el lugar de lanzamiento se encuentra próximo a la trayectoria de aproximación de una pista aeroportuaria.

El Etna entró en erupción y obligó a suspender vuelos y eventos masivos. Foto: redes

El Volcanic Ash Advisory Center de Toulouse (VAAC) informó que la nube de ceniza continuaba desplazándose hacia el sur y el suroeste. El boletín difundido el martes por la noche indicó que la mayor concentración permanecía sobre Sicilia, mientras que cantidades menores alcanzaban el este de Malta e incluso el norte de Libia.

La erupción mantiene así bajo vigilancia a las autoridades aeroportuarias y a los organismos encargados de monitorear la dispersión de cenizas, un fenómeno que puede representar un riesgo para la actividad aérea.