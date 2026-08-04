Cuál es el "Volcán de Fuego" activo que provocó alerta naranja: más de 6 km de ceniza y un doloroso recuerdo

Una situación de extrema vigilancia se vive en Centroamérica. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala declaró la alerta naranja (la instancia previa a la emergencia roja) como consecuencia del recrudecimiento en la actividad eruptiva del volcán de Fuego.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el imponente macizo ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca comenzó a despedir abundante lava, gases y densas nubes de material volcánico.
Pese a que las erupciones iniciales parecieron atenuarse durante las primeras horas de la mañana del lunes, la fuerza del fenómeno se incrementó de manera severa al caer la noche y durante la madrugada de este martes.
Volcán en actividad: evacuaciones, corte de rutas y monitoreo técnico
Las continuas explosiones produjeron una pluma de ceniza que alcanzó los 6.000 metros de altitud, mientras que diversos flujos piroclásticos descendieron velozmente por las laderas del edificio volcánico, afectando de forma directa los cauces de las barrancas Seca y Ceniza.
Ante el riesgo latente para las comunidades aledañas, los organismos de socorro y unidades de bomberos iniciaron el traslado asistido de familias de la aldea El Porvenir hacia albergues temporales habilitados por la Conred.
En paralelo, el Gobierno de Guatemala dispuso el bloqueo total del tránsito en la Ruta Nacional 14 desde las 21 horas del lunes para prevenir accidentes por el desprendimiento de piroclastos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene desplegados equipos técnicos para evaluar el proceso eruptivo y la dispersión de cenizas, la cual ya afecta a varias comunidades rurales. Las autoridades instaron a la población a activar planes familiares de respuesta, disponer de suministros de emergencia y acatar órdenes de autoevacuación si fuera necesario.
El volcán de Fuego, un estratovolcán de 3.763 metros sobre el nivel del mar, posee una extensa historia de inestabilidad, registrando un antecedente cercano en diciembre pasado.
Sin embargo, su episodio más trágico ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando una devastadora erupción sepultó poblados enteros y dejó un saldo oficial de 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas.
En pocas palabras
- Alerta naranja: se activó la alerta naranja en Guatemala por la actividad del volcán de Fuego.
- Actividad eruptiva: el volcán emite lava, gases y una columna de ceniza de 6.000 metros.
- Evacuaciones y cortes: se asisten evacuaciones y se cortó la Ruta Nacional 14 por riesgo volcánico.