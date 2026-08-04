Cuál es el "Volcán de Fuego" activo que provocó alerta naranja: más de 6 km de ceniza y un doloroso recuerdo

Volcán en actividad: evacuaciones, corte de rutas y monitoreo técnico

Las continuas explosiones produjeron una pluma de ceniza que alcanzó los 6.000 metros de altitud, mientras que diversos flujos piroclásticos descendieron velozmente por las laderas del edificio volcánico, afectando de forma directa los cauces de las barrancas Seca y Ceniza.

Ante el riesgo latente para las comunidades aledañas, los organismos de socorro y unidades de bomberos iniciaron el traslado asistido de familias de la aldea El Porvenir hacia albergues temporales habilitados por la Conred.

En paralelo, el Gobierno de Guatemala dispuso el bloqueo total del tránsito en la Ruta Nacional 14 desde las 21 horas del lunes para prevenir accidentes por el desprendimiento de piroclastos.

El Volcán de Fuego en Guatemala dejó más de 200 muertos en 2018, toda una tragedia. Foto: archivo

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene desplegados equipos técnicos para evaluar el proceso eruptivo y la dispersión de cenizas, la cual ya afecta a varias comunidades rurales. Las autoridades instaron a la población a activar planes familiares de respuesta, disponer de suministros de emergencia y acatar órdenes de autoevacuación si fuera necesario.

El volcán de Fuego, un estratovolcán de 3.763 metros sobre el nivel del mar, posee una extensa historia de inestabilidad, registrando un antecedente cercano en diciembre pasado.

Sin embargo, su episodio más trágico ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando una devastadora erupción sepultó poblados enteros y dejó un saldo oficial de 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas.