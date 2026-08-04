El secreto del hombre más longevo del mundo: vive en Costa Rica, tiene 119 años y come esto todos los días

Ubicado en el cálido municipio de Carrillo, en las inmediaciones de la península de Nicoya, Don José es un hombre vive de manera sencilla, en un entorno rural campesino marcado por el cuidado familiar y la cercanía con la naturaleza.
Mientras expertos gerontólogos recopilan expedientes oficiales y actas de bautismo firmadas en 1907 para certificar su récord ante el Grupo de Investigación en Gerontología (GRG), el mundo posa sus ojos sobre la rutina de hombre de 119 años en Costa Rica.
El secreto para vivir 119 años
A diferencia de las tendencias modernas de alimentación ultraprocesada, la clave de la resistencia física de este hombre se basa en la simplicidad de la tierra. Su dieta diaria se compone de platos tradicionales y orgánicos: un nutritivo plato de gallo pinto (la clásica mezcla de arroz y frijoles), acompañado de queso fresco y rebanadas de banana frita.
Para los especialistas que han viajado hasta Costa Rica para examinar su caso, la alimentación es solo una pieza del rompecabezas. La longevidad extraordinaria de Flores también se explica por una vida entera de intensa actividad física en el campo, sumada a una red de contención comunitaria y familiar.
A sus 119 años, José Flores mantiene una sonrisa franca, conserva fuerza en su brazo izquierdo y disfruta de partidas de dominó.
Su nieta Hellen, quien lo cuida con absoluta devoción en su hogar, resume la filosofía del abuelo: "Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano".
Un estilo de vida que escasea cada vez más
El caso de este hombre no solo representa un hito para la ciencia y la gerontología en Costa Rica, sino también un recordatorio de un estilo de vida que lamentablemente va escaseando cada vez más.
La provincia de Guanacaste, antaño aislada y volcada a la agricultura de subsistencia, hoy se encuentra transformada por la industria turística masiva y el auge inmobiliario.
Pese a las carencias económicas y a la falta de una vivienda propia formal, Don José resiste el paso del tiempo con la misma fortaleza con la que ha afrontado un siglo entero de historia.
En pocas palabras
- Hombre más longevo: un hombre de 119 años en Costa Rica es verificado como el más longevo del mundo.
- Dieta y estilo de vida: su longevidad se atribuye a una dieta simple de gallo pinto y a la actividad física constante.
- Factores adicionales: la fortaleza familiar y el apego a la naturaleza también contribuyen a su extraordinaria longevidad.