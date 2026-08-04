El secreto del hombre más longevo del mundo: vive en Costa Rica, tiene 119 años y come esto todos los días

Para los especialistas que han viajado hasta Costa Rica para examinar su caso, la alimentación es solo una pieza del rompecabezas. La longevidad extraordinaria de Flores también se explica por una vida entera de intensa actividad física en el campo, sumada a una red de contención comunitaria y familiar.

A sus 119 años, José Flores mantiene una sonrisa franca, conserva fuerza en su brazo izquierdo y disfruta de partidas de dominó.

Su nieta Hellen, quien lo cuida con absoluta devoción en su hogar, resume la filosofía del abuelo: "Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano".

Un estilo de vida que escasea cada vez más

El caso de este hombre no solo representa un hito para la ciencia y la gerontología en Costa Rica, sino también un recordatorio de un estilo de vida que lamentablemente va escaseando cada vez más.

La provincia de Guanacaste, antaño aislada y volcada a la agricultura de subsistencia, hoy se encuentra transformada por la industria turística masiva y el auge inmobiliario.

Pese a las carencias económicas y a la falta de una vivienda propia formal, Don José resiste el paso del tiempo con la misma fortaleza con la que ha afrontado un siglo entero de historia.