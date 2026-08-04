El confuso episodio que vivió Facundo Moyano junto a su novia Candela Arizaga durante la madrugada de hoy sigue sumando detalles escabrosos. El último llegó por parte de uno de los transeúntes que ayudaron a la joven cuando corría sin ropa y desorientada por Avenida del Libertador.
Vecino contó la confesión de Facundo Moyano a la Policía tras perseguir a su novia de 23 años
Un testigo que asistió a Candela Arizaga recordó la cruda confesión de Facundo Moyano al ser alcanzado por la Policía de la Ciudad
En declaraciones televisivas, Mario explicó que Candela estaba sólo con un vestido de red, desorientada y aparentemente deshidratada. El cuadro empeora cuando se toma en cuenta que los vecinos la escuchaban gritar de manera descontrolada.
Mario, quien se encontraba caminando hacia su trabajo a la hora en la que se produjo la conmoción, pasadas las 5 de la mañana, explicó que la primera intención de los presentes fue ayudar a la joven de 23 años: "Nosotros, al ver la situación, le sacamos agua para darle".
Descontrolada
La situación fue más difícil de controlar de lo que se esperaba. "Venía gritando totalmente sacada. Se agarró del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir. Llevaba un vestido de red", expresó el hombre. Debido a su estado, los testigos comenzaron a sospechar del consumo de estupefacientes.
Poco tiempo después de que comenzaran a contener a Candela, llegó Facundo Moyano a la escena, que se produjo a pocos metros de su departamento. El comportamiento del ex diputado nacional, de 41 años, era completamente diferente al de su pareja.
"A los metros aparece el novio, quien dice ser el novio, que ya sabemos quién es. Él nunca la agredió delante nuestro, trataba de asistirla en todo momento, pero no sabemos de qué situación venían", comentó Mario a América 24.
La confesión de Facundo Moyano
La Policía de la Ciudad intentó interrogar a los involucrados, pero la comunicación con Candela fue extremadamente difícil. Pero Moyano se mostraba calmo: "A él se lo veía bien. Pienso que estaba preocupado por la situación que estaba pasando en la calle y por no quedar pegado en lo que después quedó".
Moyano no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que había pasado esa noche, y le dijo sin tapujos a los policías una confesión inesperada. Según remarcó Mario, el dirigente sindical expresó que "habían tomado alcohol con cocaína, específicamente". "Se lo dijo directamente a la Policía. Nunca negó esa situación", cerró Mario.
La situación terminó cuando Candela fue trasladada al hospital Pirovano para controlar su estado de salud, y Moyano a la comisaría. Actualmente, el sindicalista quedó detenido por orden del fiscal Julián Pistone, por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
En pocas palabras
- Confesión a la Policía: Facundo Moyano admitió haber consumido cocaína y alcohol con su novia, Candela Arizaga.
- Testigo presencial: un vecino relató cómo encontró a Candela Arizaga desorientada, gritando y con un vestido de red.
- Detención de Moyano: el dirigente sindical quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.