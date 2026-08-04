Mientras todos siguen de cerca el dramático episodio judicial y policial que protagonizó Facundo Moyano junto a su actual pareja, Candela Arizaga, en las últimas horas se empezaron a deshilachar los hilos menos pensados del pasado de la joven. Y es que, además de su recordado paso mediático junto a L-Gante en 2024, su nombre volvió a instalarse en el centro de la escena por un vínculo que, hasta ahora, pocos conocían.
Nadie lo vio venir: el inesperado romance de la novia de Facundo Moyano y un jugador de la Selección argentina
La novia de Facundo Moyano, quien fue víctima de violencia, habría tenido un fugaz romance con una figura de la Selección argentina
Sucede que el historial amoroso de la modelo de 23 años cruza de manera directa los límites de la farándula porteña para meterse de lleno en el vestuario de la Selección argentina, despertando todo tipo de especulaciones entre los hinchas.
El romance secreto con una figura de la Selección argentina
Según contaron al aire en ciclos como A la Barbarossa, y empezaron a replicar los distintos medios de espectáculos, Candela habría tenido un acercamiento con Enzo Fernández precisamente durante aquel recordado impasse o distanciamiento que el mediocampista del Chelsea protagonizó con Valentina Cervantes, la madre de sus hijos.
En aquellos meses donde el volante campeón del mundo estuvo en el ojo de la tormenta, soltero y vinculado a distintas famosas, su camino se habría cruzado con el de la rosarina.
Por entonces, la joven ya se movía con comodidad en el circuito del modelaje de Buenos Aires y acumulaba viajes frecuentes a destinos exclusivos como Dubái. Es decir, estaba dentro del radar de los famosos.
Hoy, con el revuelo inagotable que generó la situación judicial de Moyano, este viejo capítulo amoroso vuelve a reflotar con fuerza.
Sin ropa y confundida: así encontraron a la joven novia de Facundo Moyano
Un confuso episodio terminó con el líder sindical Facundo Moyano detenido por un posible caso de violencia de género. Todo ocurrió cuando encontraron a su novia, Candela, corriendo sin ropa por Avenida del Libertador, y la joven aseguró haber sido golpeada.
A las 5.03 de la mañana, el 911 recibió un llamado que alertaba de una mujer que deambulaba por Avenida del Libertador en un estado de clara confusión. Tras ser alertados, varios móviles de la Policía de la Ciudad llegaron a la zona, donde encontraron a Candela, de 23 años, junto a Moyano.
En pocas palabras
- Novedad inesperada: la novia de Facundo Moyano, Candela Arizaga, habría tenido un romance con Enzo Fernández.
- Contexto del vínculo: el acercamiento se habría producido durante un impasse entre Fernández y Valentina Cervantes, madre de sus hijos.
- Antecedentes: este romance se revela en medio de un confuso episodio judicial que involucra a Facundo Moyano y su pareja.