Nadie lo vio venir: el inesperado romance de la novia de Facundo Moyano y un jugador de la Selección argentina

En aquellos meses donde el volante campeón del mundo estuvo en el ojo de la tormenta, soltero y vinculado a distintas famosas, su camino se habría cruzado con el de la rosarina.

Enzo Fernández habría tenido una aventura con Candela.

Por entonces, la joven ya se movía con comodidad en el circuito del modelaje de Buenos Aires y acumulaba viajes frecuentes a destinos exclusivos como Dubái. Es decir, estaba dentro del radar de los famosos.

Hoy, con el revuelo inagotable que generó la situación judicial de Moyano, este viejo capítulo amoroso vuelve a reflotar con fuerza.

Sin ropa y confundida: así encontraron a la joven novia de Facundo Moyano

Un confuso episodio terminó con el líder sindical Facundo Moyano detenido por un posible caso de violencia de género. Todo ocurrió cuando encontraron a su novia, Candela, corriendo sin ropa por Avenida del Libertador, y la joven aseguró haber sido golpeada.

A las 5.03 de la mañana, el 911 recibió un llamado que alertaba de una mujer que deambulaba por Avenida del Libertador en un estado de clara confusión. Tras ser alertados, varios móviles de la Policía de la Ciudad llegaron a la zona, donde encontraron a Candela, de 23 años, junto a Moyano.