El dirigente gremial Facundo Moyano fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Belgrano. El operativo comenzó por un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia contra Candela Arizaga, la reconocida modelo e influencer de 23 años.
Quién es Candela Arizaga, la modelo de 23 años que fue presuntamente agredida por Facundo Moyano
La joven de 23 años fue vista corriendo semidesnuda por la calle. Se encuentra internada mientras Moyano está detenido
Según informaron fuentes policiales, el encargado del edificio contó que el hijo de Hugo Moyano salió del departamento de manera apurada detrás de una mujer. La víctima, corrió semidesnuda por la avenida escapando del lugar para pedir ayuda.
Quién es Candela Arizaga, la modelo presuntamente golpeada por Facundo Moyano
Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera en el mundo del modelaje.
En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.
Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.
Su nombre cobró gran notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando blanqueó un romance con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.
En aquel entonces, la pareja se mostró unida en algunos programas de televisión y eventos, aunque la relación duró apenas unos meses antes de disolverse.
"Estuvimos consumiendo" la declaración de Candela Arizaga
Ni bien fue asistida por el SAME, después de denunciar a Facundo Moyano por presunta violencia de género, La modelo de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el exdiputado quedó demorado en la Comisaría 13.
En el centro de salud, la joven recibió hidratación intravenosa para eliminar los restos de esas sustancias de su organismo, a la espera de ampliar su declaración para que avance el caso.
En pocas palabras
- Detención de Facundo Moyano: el dirigente gremial fue detenido en Belgrano tras una denuncia de violencia contra la modelo Candela Arizaga.
- Perfil de Candela Arizaga: la joven de 23 años es modelo, influencer y expareja de L-Gante, con más de 300.000 seguidores en Instagram.
- Denuncia y atención médica: Arizaga, semidesnuda y escapando, fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano tras la presunta agresión.