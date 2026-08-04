Quién es Candela Arizaga, la modelo de 23 años que fue presuntamente agredida por Facundo Moyano

En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.

Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.

Facundo Moyano quedó en el centro de la tormenta.

Su nombre cobró gran notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando blanqueó un romance con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

En aquel entonces, la pareja se mostró unida en algunos programas de televisión y eventos, aunque la relación duró apenas unos meses antes de disolverse.

"Estuvimos consumiendo" la declaración de Candela Arizaga

Ni bien fue asistida por el SAME, después de denunciar a Facundo Moyano por presunta violencia de género, La modelo de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el exdiputado quedó demorado en la Comisaría 13.

En el centro de salud, la joven recibió hidratación intravenosa para eliminar los restos de esas sustancias de su organismo, a la espera de ampliar su declaración para que avance el caso.