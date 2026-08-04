Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco, tenía las redes sociales como su aliada. Allí mostraba parte de su vida laboral, donde hacía trabajos de manicura, también subía fotos en las que derrochaba sensualidad durante o antes de una salida y fotos de vacaciones recorriendo ciudades, pueblos o disfrutando de la playa o de la pileta.
Fotos en la playa, de trabajo y mucha sensualidad: cómo se mostraba Victoria Cantero, la nueva Nahir Galarza, en las redes
Victoria Cantero es la joven que se encuentra acusada de matar a su novio de una puñalada en Chaco. Cómo se mostraba en sus redes sociales
Nadie, en base a su perfil de redes sociales, donde se definía como creadora digital, podría haber esperado que un día estuviese detenida por matar a su novio, Matías Julián Álvarez, excepto la familia de este, que señaló que el joven ya la había denunciado dos veces por violencia de género, aunque el abogado de Victoria Cantero negó que esta tuviese antecedentes..
Qué mostraba Victoria Cantero en las redes sociales
El facebook de Victoria Cantero dice bastante de ella. Como creadora digital, solía mostrar bastantes de sus trabajos de manicura, pero también había lugar para fotos en las que mostraba su vida social, o parte de esta.
El mismo perfil, que estuvo público hasta este lunes, también la dejaba ver en unas vacaciones en Guatemala, pero también mostraba alguno que otro posteo llamativo, que en su momento quizás le parecieron graciosos, pero que hoy, tras lo sucedido, parecieran una trampa del destino.
Cómo fue el hecho
Según los investigadores, todo ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Donovan al 1400 de la capital de Chaco. De acuerdo con las actuaciones, la pareja habría protagonizado una discusión en la que Álvarez Guardia sufrió una herida punzante en el lado derecho del tórax.
El joven fue derivado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese a la asistencia médica, falleció a raíz de un shock hipovolémico que desembocó en un paro cardiorrespiratorio.
En sus primeras explicaciones ante la policía, Cantero ofreció una coartada: sostuvo que había acudido al lugar tras recibir un llamado de su hermano y que, al llegar, encontró a su novio tendido y herido sobre la vereda. Sin embargo, las incoherencias detectadas en los primeros peritajes y testimonios llevaron a los investigadores a descartar su versión, señalarla como la principal sospechosa y disponer su inmediata detención. La fiscalía avanza con la toma de testimonios al entorno de la pareja para establecer el historial de violencia previa que rodeaba al vínculo.
En pocas palabras
- Victoria Cantero: La joven está acusada de matar a su novio en Chaco.
- Redes sociales: Mostraba su vida laboral, sensualidad y vacaciones.
- Hecho: Se investiga una discusión que terminó con una puñalada fatal.