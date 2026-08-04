Fotos en la playa, de trabajo y mucha sensualidad: cómo se mostraba Victoria Cantero, la nueva Nahir Galarza, en las redes

El mismo perfil, que estuvo público hasta este lunes, también la dejaba ver en unas vacaciones en Guatemala, pero también mostraba alguno que otro posteo llamativo, que en su momento quizás le parecieron graciosos, pero que hoy, tras lo sucedido, parecieran una trampa del destino.

Cómo fue el hecho

Según los investigadores, todo ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Donovan al 1400 de la capital de Chaco. De acuerdo con las actuaciones, la pareja habría protagonizado una discusión en la que Álvarez Guardia sufrió una herida punzante en el lado derecho del tórax.

El joven fue derivado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese a la asistencia médica, falleció a raíz de un shock hipovolémico que desembocó en un paro cardiorrespiratorio.

En sus primeras explicaciones ante la policía, Cantero ofreció una coartada: sostuvo que había acudido al lugar tras recibir un llamado de su hermano y que, al llegar, encontró a su novio tendido y herido sobre la vereda. Sin embargo, las incoherencias detectadas en los primeros peritajes y testimonios llevaron a los investigadores a descartar su versión, señalarla como la principal sospechosa y disponer su inmediata detención. La fiscalía avanza con la toma de testimonios al entorno de la pareja para establecer el historial de violencia previa que rodeaba al vínculo.