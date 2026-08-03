Quién es Victoria Cantero, la chica detenida y acusada de asesinar a su novio de una puñalada

El joven presentaba una importante herida en el tórax, producto de un arma blanca. Operado de urgencia, Matías Julián Álvarez Guardia no pudo resistir y perdió la vida por un shock hipovolémico, que le terminó provocando un paro respiratorio.

Detenida en Chaco: el caso de asesinato que conmueve

Victoria Cantero, novia del joven asesinado, había declaro a los investigadores que fue hasta la casa de su novio luego de recibir un mensaje de él invitándola. Y que cuando llegó a su domicilio, lo encontró herido, tirado en la vereda, con una puñalada.

Allegados a la pareja sostuvieron que eran bastantes conflictivos y se peleaban bastante. También indicaron que hace poco se habían separado, pero luego regresaron a las andanzas juntos.

Cómo parte de lo violenta que era la pareja, algunos testimonios expresaron que Victoria Cantero le rompió el parabrisas del auto a su novio Matías. Además, confesaron que lo arañaba mucho y tenía escenas violentas delante de sus amigos.

Otras de las versiones, señala que “la familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa”.

Victoria Cantero, detenida por presunto homicidio

Luego de la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia, la imputada Victoria Cantero fue trasladada a sede fiscal para prestar declaración ante la Fiscal de Investigación Ana González de Pacce. Allí sería notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado.

Qué dice la familia del joven asesinado

A medida que avanza la investigación por el asesinato, la familia, amigos y conocidos del Matías no dejan de expresarse.

La hermana de Matías publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales: “Enferma, tóxica. Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión”.

Además, agregó: “No sé pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera... ¡Destruiste una familia!”.