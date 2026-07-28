Interpol lanzó el Alerta Morada con el objetivo de recabar información respecto a la organización desbaratada que está acusada de reclutar personas para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Este fin de semana una mujer fue detenida en Buenos Aires, mientras continúa la investigación para dar con su pareja, quien se habría dado a la fuga a Brasil días antes de operativo.
Quién es Griselda Ortiz, la mujer detenida por reclutar soldados para la guerra en Ucrania
La mujer detenida en el operativo, identificada como Griselda Ortiz, había sido policía de la bonaerense
La investigación comenzó en marzo de este año luego de que integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaran inconsistencias en los relatos de 4 hombres que estaban en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se dirigían a Ucrania.
Según señalaron desde la PSA, ninguno de los involucrados sabía quién les había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni tampoco podían explicar cuáles eran las tareas que iban a desempeñar. Tampoco tenían boletos de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía en Ucrania.
La mujer detenida como líder de la banda
Con el avance de la investigación, se pudo reconstruir que los 4 habían sido reclutados a través de plataformas web para “luchar” en el conflicto armado que atraviesa Ucrania por un salario cercano a los 3.000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que lo estipulara.
Dentro de la causa se investiga la captación y traslado de civiles (entre los que se identificaron a ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad) mediante la utilización de redes sociales, en las cuales ofrecían incorporarse al ejército ucraniano durante un periodo aproximado de 6 meses a 3 años, a cambio de un salario.
En el operativo que llevó adelante durante el fin de semana la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y donde se detuvo a la mujer, identificada como Griselda Ortiz, quien había sido policía de la bonaerense.