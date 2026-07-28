Quién es Griselda Ortiz, la mujer detenida por reclutar soldados para la guerra en Ucrania

La mujer detenida en el operativo federal.

La mujer detenida como líder de la banda

Con el avance de la investigación, se pudo reconstruir que los 4 habían sido reclutados a través de plataformas web para “luchar” en el conflicto armado que atraviesa Ucrania por un salario cercano a los 3.000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que lo estipulara.

Dentro de la causa se investiga la captación y traslado de civiles (entre los que se identificaron a ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad) mediante la utilización de redes sociales, en las cuales ofrecían incorporarse al ejército ucraniano durante un periodo aproximado de 6 meses a 3 años, a cambio de un salario.

En el operativo que llevó adelante durante el fin de semana la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y donde se detuvo a la mujer, identificada como Griselda Ortiz, quien había sido policía de la bonaerense.