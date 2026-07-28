La causalidad en el universo de Internet dejó en evidencia una realidad que todavía perdura: los presos de Mendoza siguen teniendo celulares en su poder. Pese a los avances que se implementaron para prohibir los teléfonos en las cárceles, un grupo de reclusos no tuvo problemas para dialogar con un conocido streamer.
Investigan a presos de San Felipe que utilizaron un celular y hablaron en vivo con un conocido streamer
Pese a los avances en la quita de celulares a los presos, un video que se viralizó dejó en evidencia que todavía existen dentro de las cárceles de Mendoza
Valentín Melo es un joven que acumula más de 600.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales. Se dedica básicamente a hacer streaming con una aplicación en particular: OmeTV. Se trata de una página donde el usuario se conecta por videollamada con una persona aleatoria de cualquier parte del mundo.
El fin de semana pasado, la casualidad llevó a que entrar en contacto con un grupo de presos mendocinos. Si bien el diálogo fue breve y el streamer se dedicó a burlarse irónicamente de los reclusos, fue suficiente para que el video se hiciera viral.
Los presos que dialogaron con el streamer
"¿De dónde sos, papá?", le pregunto uno de los presos a Valentín Melo. El streamer les consultó si estaban ubicados en España. "Noooo, somos argentinos. De Mendoza, a las chapas. Mirá la casaca", replicó uno de los cuatro reclusos que aparece en la conversación, mientras mostraba una camiseta de la Selección argentina.
Luego aclararon: "Estamos en el penal de San Felipe, papá". El streamer, con una burla irónica, les contestó: "Ah, pensé que era Noruega. Mala mía". La conversación no avanzó mucho más y se despidieron cordialmente.
La conversación fue transmitida por el streamer en su canal de Kick, pero también utilizó un recorte para subirlo a su perfil de Instagram. El video se viralizó y llegó a las autoridades del Servicio Penitenciario, según confirmaron fuentes oficiales. Los presos ya fueron identificados. Se encuentran alojados en el módulo 8B del complejo San Felipe.
La investigación podría recaer en sanciones penitenciarias para los presos ya que la utilización de celulares está prohibida hace poco más de 1 año. De hecho, en el último tiempo el Ministerio de Seguridad se enfocó en restringir el ingreso y retirar los teléfonos clandestinos que tienen los internos.
En pocas palabras
- Presos en Mendoza: a pesar de los controles, se viralizó un video de reclusos en el penal de San Felipe usando celulares.
- Viralización en redes: el video muestra una conversación en vivo con el streamer Valentín Melo, quien conecta aleatoriamente con personas del mundo.
- Investigación en curso: las autoridades penitenciarias identificaron a los internos y se iniciaron sanciones por el uso de dispositivos prohibidos.