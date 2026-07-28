Investigan a presos de San Felipe que utilizaron un celular y hablaron en vivo con un conocido streamer

Mediante la plataforma de streaming Kick, unos presos mendocino hablaron con el un popular streamer y creador de contenido argentino Melovalen (Melian Valen).

Los presos que dialogaron con el streamer

"¿De dónde sos, papá?", le pregunto uno de los presos a Valentín Melo. El streamer les consultó si estaban ubicados en España. "Noooo, somos argentinos. De Mendoza, a las chapas. Mirá la casaca", replicó uno de los cuatro reclusos que aparece en la conversación, mientras mostraba una camiseta de la Selección argentina.

Luego aclararon: "Estamos en el penal de San Felipe, papá". El streamer, con una burla irónica, les contestó: "Ah, pensé que era Noruega. Mala mía". La conversación no avanzó mucho más y se despidieron cordialmente.

La conversación fue transmitida por el streamer en su canal de Kick, pero también utilizó un recorte para subirlo a su perfil de Instagram. El video se viralizó y llegó a las autoridades del Servicio Penitenciario, según confirmaron fuentes oficiales. Los presos ya fueron identificados. Se encuentran alojados en el módulo 8B del complejo San Felipe.

La investigación podría recaer en sanciones penitenciarias para los presos ya que la utilización de celulares está prohibida hace poco más de 1 año. De hecho, en el último tiempo el Ministerio de Seguridad se enfocó en restringir el ingreso y retirar los teléfonos clandestinos que tienen los internos.