Dos jóvenes se encuentran internados en grave estado tras un terrible accidente que tuvo epicentro en la localidad bonaerense de Berazategui y todo quedó registrado por una cámara de seguridad. El video muestra la gravedad del siniestro vial, que se produjo por una alcantarilla en mal estado.
Dos jóvenes de 18 años luchan por sus vidas tras un accidente en el que se les prendió fuego el auto
El grave accidente dejó a dos jóvenes de 18 años internados en estado crítico tras un fuerte choque y posterior incendio del auto que conducían
El impactante accidente se produjo el pasado domingo 19 de julio en avenida Néstor Kirchner y calle 17 cuando el auto Peugeot 206, en el que iban los dos jóvenes de 18 años, pasó por encima de la tapa de una alcantarilla que no había sido reparada del todo, según los testimonios de los vecinos, perdió el control y terminó chocando contra un árbol.
El video captado por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.
Accidente en Berazategui: el reclamo de los vecinos
El hecho sucedió hace poco más de una semana, pero el video recién se conoció en las últimas horas en medio del latente reclamo por parte de los vecinos, quienes exponen que el problema sigue sin resolverse.
Desde el medio El Nacional de Matanza comunicaron que los dos ocupantes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud, donde continúan internados con heridas de gravedad.
Cuando ya transcurrió más de una semana del siniestro, las marcas del accidente permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.
Video del accidente en Berazategui
En pocas palabras
- Accidente grave: Dos jóvenes de 18 años se encuentran internados en estado crítico tras un choque en Berazategui.
- Causa y consecuencias: El auto impactó contra un árbol tras pasar una alcantarilla, incendiándose posteriormente.
- Reclamo vecinal: Los residentes de la zona exigen soluciones ante el mal estado de la vía pública evidenciado por el siniestro.