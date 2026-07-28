Dos jóvenes de 18 años luchan por sus vidas tras un accidente en el que se les prendió fuego el auto

Accidente en Berazategui: el reclamo de los vecinos

El hecho sucedió hace poco más de una semana, pero el video recién se conoció en las últimas horas en medio del latente reclamo por parte de los vecinos, quienes exponen que el problema sigue sin resolverse.

Desde el medio El Nacional de Matanza comunicaron que los dos ocupantes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud, donde continúan internados con heridas de gravedad.

Cuando ya transcurrió más de una semana del siniestro, las marcas del accidente permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.

Video del accidente en Berazategui