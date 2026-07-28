Lo acusó de "padre abandónico" por entrar a Gran Hermano, pero un giro cambió todo

Ontivero deberá recibir una cifra económica al verse afectado por el caso.

Apenas salió del programa, Ontivero no lo dudó: buscó ayuda legal y se hizo un estudio de ADN para sacarse la duda sobre la paternidad del bebé.

El resultado científico fue clave: no era el padre biológico. Con ese papel en la mano, la acusación se cayó a pedazos y el caso dio un giro total en los tribunales por los daños causados a su imagen y su salud mental.

La condena de la Justicia

La Cámara Civil de Río Cuarto ratificó el fallo y dejó en claro que escribir en redes no es gratis y que la libertad de expresión tiene un límite cuando se destruye el honor de alguien con mentiras.

Finalmente, la sentencia judicial estableció que la demandada deberá afrontar el pago de $1.828.000 más intereses en concepto de reparación por el daño moral y psicológico ocasionado al participante de Gran Heramano.

A su vez, según detalló el medio Villa María VIVO!, la condena también contempla la obligación de publicar un texto aclaratorio en la página web oficial del Poder Judicial de Córdoba, con el objetivo de limpiar la imagen del afectado y dejar en claro qué fue lo que realmente sucedió.