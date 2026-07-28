Un escrache en redes sociales terminó de la peor manera para quien acusó a su ex en internet. La Justicia cordobesa sacó un fallo contundente y ordenó indemnizar a Hernán Ontivero, conocido por su paso por el reality Gran Hermano, con más de $1.800.000 más intereses tras ser víctima de publicaciones falsas donde lo tildaban de "padre abandónico".
Lo acusó de "padre abandónico" por entrar a Gran Hermano, pero un giro cambió todo
El mediático caso dio un giro inesperado, y ahora la mujer deberá pagar una gran suma económica
La condenada fue una mujer que utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para pegarle al participante justo cuando acababa de ingresar al programa. En sus posteos, la chica aseguraba que el cordobés la había dejado embarazada solo para poder entrar al concurso y desligarse por completo de la situación.
El escrache viral que tomó un giro dramático
La jueza del caso remarcó un detalle que fue determinante: mientras las acusaciones volaban por todos los portales del país, el chico estaba completamente aislado, sin teléfono ni acceso a internet. Es decir, no tenía ninguna forma de defenderse ni de dar su versión de los hechos.
Apenas salió del programa, Ontivero no lo dudó: buscó ayuda legal y se hizo un estudio de ADN para sacarse la duda sobre la paternidad del bebé.
El resultado científico fue clave: no era el padre biológico. Con ese papel en la mano, la acusación se cayó a pedazos y el caso dio un giro total en los tribunales por los daños causados a su imagen y su salud mental.
La condena de la Justicia
La Cámara Civil de Río Cuarto ratificó el fallo y dejó en claro que escribir en redes no es gratis y que la libertad de expresión tiene un límite cuando se destruye el honor de alguien con mentiras.
Finalmente, la sentencia judicial estableció que la demandada deberá afrontar el pago de $1.828.000 más intereses en concepto de reparación por el daño moral y psicológico ocasionado al participante de Gran Heramano.
A su vez, según detalló el medio Villa María VIVO!, la condena también contempla la obligación de publicar un texto aclaratorio en la página web oficial del Poder Judicial de Córdoba, con el objetivo de limpiar la imagen del afectado y dejar en claro qué fue lo que realmente sucedió.
En pocas palabras
- Caso judicial: Mujer deberá indemnizar con $1.828.000 a Hernán Ontivero, ex participante de Gran Hermano, por difamación.
- Acusación falsa: La mujer acusó al mediático de ser un "padre abandónico" a través de redes sociales.
- Prueba clave: Un estudio de ADN confirmó que Ontivero no era el padre, revirtiendo la situación legal.