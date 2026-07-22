Ex participantes ingresaron a Gran Hermano 2026: Generación Dorada y provocaron toda una ola de reacciones en la casa, en especial en Charlotte Caniggia que tomó una radical decisión despúes del polémico comentario de Fabio Agostini sobre su figura.
Gran Hermano: la reacción de Charlotte Caniggia cuando le dijeron que antes era más delgada
Qué hizo Charlotte Caniggia luego de que un participante hablara sobre su figura. Todos los detalles
Según revelaron Yipio y Daniela Celis, el galán que antes fue relacionado con Luana, le dijo que le había hablado años antes cuando era "rubia y flaca” lo que hizo que Charlotte cambiara su vestimenta extra large por una que destacara su silueta.
"Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se dé cuenta de que sigue siendo flaca”, explicó Yipio al ver pasar a Charlotte.
La reacción de sorpresa de Daniela Celis no tardó en llegar. "¡Qué fuerte! Es muy diosa", dijo impactada por la respuesta de Charlotte.
Charlotte Caniggia harta de la falta de limpieza en Gran Hermano
Tras meses alejada de los medios y la televisión, Charlotte Caniggia regresó con todo y provocó toda una revolución en la casa y en las redes sociales por sus comentarios.
Desde el primer momento de su llegada, Charlotte se mostró muy molesta y enojado por la falta de higiene de la expresando su disgusto por los olores. "Que asco... porque son tan mugrientos", decía mientras revisaba el baño.
Según se pudo ver en algunos clips, Charlotte Caniggia no solo estaría cansada de la suciedad que se sigue acumulando sin que no soportaría más el clima que hay dentro de la casa, en especial la escalada de tensión por las continuas peleas y gritos entre varios de los participantes en forma constante.
La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia expresó en varias oportundiades su deseo de retirarse y abandonar el programa al igual que lo hizo Gladys la Bomba Tucumana, semanas atrás.