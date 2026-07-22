Estalló un nuevo capítulo en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora por la documentación que se llevaron los ladrones que ingresaron a la casa de campo de Wanda en Milán.
El mensaje privado de Mauro Icardi a su hija tras el robo: ¿se muda a Italia con la China Suárez?
El mensaje que encendió las alarmas y desató especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez
Según reveló Wanda Nara, los asaltantes sustrajeron los pasaportes de todos sus hijos e hijas imposibilitando la salida de los pequeños de Italia.
En DDM, explicaron que tras lo sucedido Mauro Icardi habría tomado la decisión de viajar a Italia para buscar a Francesca e Isabela y expusieron un mensaje que el futbolista le habría enviado a una de las menores dejando la puerta abierta a una posible mudanza.
"Te voy a conseguir una casa más linda en Italia y vas a vivir en Italia’“, le dice Mauro a su hija mientras siguen las dudas por el futuro en su carrera futbolística tras su desvinculación del Galatasaray.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara
Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.
La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.
Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.
La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.
En pocas palabras
- Robo en Milán: Ladrones sustrajeron pasaportes de los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi.
- Mensaje de Icardi: El futbolista habría ofrecido a su hija vivir en Italia, avivando especulaciones.
- Contexto del robo: Los asaltantes, armados, amenazaron a los niños que estaban encerrados con su abuela.