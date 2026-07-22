El mensaje privado de Mauro Icardi a su hija tras el robo: ¿se muda a Italia con la China Suárez?

"Te voy a conseguir una casa más linda en Italia y vas a vivir en Italia’“, le dice Mauro a su hija mientras siguen las dudas por el futuro en su carrera futbolística tras su desvinculación del Galatasaray.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara

Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.

La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

Wanda Nara dio detalles del robo a su casa de Milán.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.

Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.

La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.