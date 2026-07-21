Cómo celebraron la China Suárez y Mauro Icardi el Día del Amigo: la foto

La China Suárez y Mauro Icardi juntos en el Día del Amigo.

En cuanto a Mauro Icardi, fue la misma Wanda Nara quien públicamente reveló que el futbolista no tenía amigos cercanos tras su explosiva traición a Maxi López en los inicios de su carrera.

Mauro Icardi y la China Suárez festejaron el cumpleaños de Rufina

Tras sus vacaciones en Miami, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina para celebrar el cumpleaños de la hija mayor de la actriz.

Fue la misma China quien compartió imágenes de los preparativos robándose toda la atención con una postal donde se ve a Mauro Icardi armando la decoración del festejo inspirado en Michael Jackson.

Mauro Icardi en el cumpleaños de Rufina Cabré.

Mientras tanto, el jugador denunció a Wanda Nara por viajar con sus hijas a París mientras siguen dudas y especulaciones sobre el club en el que desembarcará.

El video de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami

Tras el anuncio del Galatasaray, llamó la atención el silencio del jugador en sus redes sociales. Si bien ni la China Suárez ni Mauro hicieron declaraciones sobre lo sucedido, la pareja fue grabada caminando por un shopping de Miami.