En medio de las repercusiones por el robo a la casa de Wanda Nara en Milán con sus hijas e hijos adentro, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con la impactante imagen que publicó junto a Mauro Icardi en el Día del Amigo.
Cómo celebraron la China Suárez y Mauro Icardi el Día del Amigo: la foto
Impacto en las redes sociales por la imagen que publicó la China Suárez en el Día del Amigo. Los detalles
A diferencia de otros famosos y usuarios que celebraron el día de la amistad con postales junto a sus amigos o celebrando, la China Suárez eligió mostrarse inseparable de su novio Mauro Icardi inmortalizando en una fotografía un sentido abrazo entre los dos.
La publicación en el Día del Amigo inmediatamente se hizo viral en especial por los mediáticos distanciamientos de la China Suárez con ex amigas como Paula Chaves, Gimena Accardi, Lali Espósito, Zaira Nara, entre otras.
En cuanto a Mauro Icardi, fue la misma Wanda Nara quien públicamente reveló que el futbolista no tenía amigos cercanos tras su explosiva traición a Maxi López en los inicios de su carrera.
Mauro Icardi y la China Suárez festejaron el cumpleaños de Rufina
Tras sus vacaciones en Miami, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina para celebrar el cumpleaños de la hija mayor de la actriz.
Fue la misma China quien compartió imágenes de los preparativos robándose toda la atención con una postal donde se ve a Mauro Icardi armando la decoración del festejo inspirado en Michael Jackson.
Mientras tanto, el jugador denunció a Wanda Nara por viajar con sus hijas a París mientras siguen dudas y especulaciones sobre el club en el que desembarcará.
El video de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami
Tras el anuncio del Galatasaray, llamó la atención el silencio del jugador en sus redes sociales. Si bien ni la China Suárez ni Mauro hicieron declaraciones sobre lo sucedido, la pareja fue grabada caminando por un shopping de Miami.
En pocas palabras
- China Suárez y Mauro Icardi: La pareja celebró el Día del Amigo con una foto íntima que generó revuelo en redes sociales.
- Repercusiones: La publicación se viralizó en medio del contexto del robo a la casa de Milán de Wanda Nara.
- Contexto familiar: El futbolista fue señalado por Wanda Nara de no tener amigos cercanos.