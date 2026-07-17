En la noche del jueves, el periodista Gustavo Méndez anunció el regreso deMauro Icardi y la China Suárez de Miami en su programa de streaming y un detalle que involucra a Wanda Nara no pasó desapercibido.
¡Se supo! Cómo se entera Wanda Nara de los planes de la China Suárez y Mauro Icardi
Explosión en las redes sociales por la insólita estrategia de Wanda Nara para saber de la China Suárez y Mauro Icardi
Mientras el panelista cercano a la China Suárez daba detalles de los planes de la pareja, Wanda Nara lo veía desde sus vacaciones en Milán.
Inmediatamente que se vio a Wanda Nara conectada al vivo los usuarios hicieron captura de pantalla, acusándola de estar pendiente de la China Suárez y Mauro Icardi en vez de disfrutar de sus días en Europa.
Según explicó Méndez la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.
El video de Wanda Nara tras el triunfo de la Selección argentina ¿con indirecta para Icardi?
En medio del escándalo que generó su viaje a Europa, Wanda Nara se sumó a los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.
Si bien no estuvo presente en la cancha, Wanda Nara compartió un video grabado desde el estadio mostrando la celebración de los jugadores alentando a los hinchas de las tribunas.
"Vamos Argentina vamos", escribió Wanda Nara y no dudó en nombrar al encargado de grabar las imágenes, Maxi López, demostrando una vez más la buena relación que tiene con su ex.
Días antes, mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París provocando la furia del jugador.
La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami
En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.