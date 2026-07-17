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¡Se supo! Cómo se entera Wanda Nara de los planes de la China Suárez y Mauro Icardi

Explosión en las redes sociales por la insólita estrategia de Wanda Nara para saber de la China Suárez y Mauro Icardi

María Echegaray
Por María Echegaray [email protected]
Escracharon a Wanda Nara tratando de sacar información de la China Suárez.

Escracharon a Wanda Nara tratando de sacar información de la China Suárez.

En la noche del jueves, el periodista Gustavo Méndez anunció el regreso deMauro Icardi y la China Suárez de Miami en su programa de streaming y un detalle que involucra a Wanda Nara no pasó desapercibido.

Mientras el panelista cercano a la China Suárez daba detalles de los planes de la pareja, Wanda Nara lo veía desde sus vacaciones en Milán.

Inmediatamente que se vio a Wanda Nara conectada al vivo los usuarios hicieron captura de pantalla, acusándola de estar pendiente de la China Suárez y Mauro Icardi en vez de disfrutar de sus días en Europa.

C&oacute;mo se enter&oacute; Wanda Nara de los planes de la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi.

Cómo se enteró Wanda Nara de los planes de la China Suárez y Mauro Icardi.

Según explicó Méndez la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.

El video de Wanda Nara tras el triunfo de la Selección argentina ¿con indirecta para Icardi?

En medio del escándalo que generó su viaje a Europa, Wanda Nara se sumó a los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.

Si bien no estuvo presente en la cancha, Wanda Nara compartió un video grabado desde el estadio mostrando la celebración de los jugadores alentando a los hinchas de las tribunas.

El posteo de Wanda Nara tras la derrota de Inglaterra.

El posteo de Wanda Nara tras la derrota de Inglaterra.

"Vamos Argentina vamos", escribió Wanda Nara y no dudó en nombrar al encargado de grabar las imágenes, Maxi López, demostrando una vez más la buena relación que tiene con su ex.

Días antes, mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París provocando la furia del jugador.

La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.

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