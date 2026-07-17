¡Se supo! Cómo se entera Wanda Nara de los planes de la China Suárez y Mauro Icardi

Cómo se enteró Wanda Nara de los planes de la China Suárez y Mauro Icardi.

Según explicó Méndez la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.

El video de Wanda Nara tras el triunfo de la Selección argentina ¿con indirecta para Icardi?

En medio del escándalo que generó su viaje a Europa, Wanda Nara se sumó a los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026.

Si bien no estuvo presente en la cancha, Wanda Nara compartió un video grabado desde el estadio mostrando la celebración de los jugadores alentando a los hinchas de las tribunas.

El posteo de Wanda Nara tras la derrota de Inglaterra.

"Vamos Argentina vamos", escribió Wanda Nara y no dudó en nombrar al encargado de grabar las imágenes, Maxi López, demostrando una vez más la buena relación que tiene con su ex.

Días antes, mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París provocando la furia del jugador.

La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en Miami

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.