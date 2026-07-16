El motivo secreto por el que Wanda Nara viajó a Europa y quedó fuera del Mundial 2026

¿Wanda Nara lejos del Mundial 2026 por culpa de Migueles?.

Según la periodista, Migueles quien fue socio de Elías Piccirillo y también está siendo investigado por la justicia, no podría ingresar a Estados Unidos lo que habría influido en la decisión de Wanda Nara. "Para mí Martín Migueles no puede ingresar a USA. Si Jesica Cirio no puede él menos", escribió en su cuenta de Instagram.

Polémica por el viaje de Wanda Nara a París

Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.

Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.

Wanda Nara picanteó a Mauro Icardi desde París.

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.

En medio de todo esto y las furiosas declaraciones de las abogadas del futbolista, Mauro Icardi expresó su angustia a través de un desesperado mensaje en su cuenta de X. "¿Dónde están mis hijas? #justicia", escribió.