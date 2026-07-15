El desesperado posteo de Mauro Icardi en medio del viaje de Wanda Nara a París

El mensaje de Mauro Icardi por el viaje de Wanda Nara a París.

En medio de todo esto y las furiosas declaraciones de las abogadas del futbolista, Mauro Icardi expresó su angustia a través de un desesperado mensaje en su cuenta de X. "¿Dónde están mis hijas? #justicia", escribió.

Los planes de Mauro Icardi y la China Suárez

Tras superar su crisis por el escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche, Mauro Icardi y la China Suárez, armaron las valijas y viajaron a Miami.

A pesar del deseo de Mauro Icardi de llevar a sus hijas Francesca e Isabella, el futbolista y la China Suárez partieron a Estados Unidos sin su compañía.

En medio de dudas y especulaciones sobre el futuro en la carrera de Mauro Icardi, el periodista Gustavo Méndez reveló los planes de la pareja tras su paso por Miami.

“Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló. "Después, Estambul“, agregó el periodista amigo de la China en su cuenta de X.

Escandalosa acusación contra Mauro Icardi

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, visitó el piso de LAM y disparó sin filtro contra Mauro Icardi y su equipo de abogadas.

Además de confirmar que Wanda Nara aún no recibe el pago de la cuota alimentaria, la letrada reveló detalles impactantes del regreso de las hijas de Mauro Icardi a la casa de Wanda tras pasar un mes viviendo con el jugador.

"Las chicas volvieron angustiadas, pasaron cosas. Lo sabe Fernanda Matera que va a hacer un informe acorde a lo que las nenas le contaron", dijo indignada.

Además, aseguró que no fueron a las visitas médicas correspondientes y que una de las pequeñas regresó lesionada. "Una volvió con lesiones en el dedo del pie. Wanda la recibió en pantuflas. El padre tendrÍa que haber tomado los recaudos. Se lesionó haciendo algo que no podía jugar al fútbol sin zapatillas. Estuvo está tarde con cuidado médico", agregó.