Construyó una casa con botellas PET y exporta su método para levantar viviendas sostenibles en solo 20 días

Con el paso de los años, la técnica se fue perfeccionando. Catorce años después del inicio del proyecto, Ingrid aseguró que una vivienda podía construirse en apenas 20 días con la participación de las familias beneficiarias y voluntarios. Hasta la fecha, el proyecto ha permitido levantar alrededor de 300 casas.

El método de construcción que se expande por toda América Latina

La iniciativa nació de manera inesperada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un día, el esposo de Ingrid observó la gran cantidad de botellas plásticas que ella almacenaba en el patio de su casa y, en tono de broma, comentó que tenía suficientes para construir una vivienda. Aquella ocurrencia despertó su curiosidad y la llevó a investigar cómo convertir esos residuos contaminantes en una solución habitacional para familias de escasos recursos.

Con el tiempo, el proyecto trascendió las fronteras de Bolivia y llegó a comunidades de Argentina, México, Panamá y Uruguay. Ingrid también ha manifestado su interés en expandir la iniciativa a Brasil, donde considera que la recolección de botellas es más sencilla gracias a una cultura de reciclaje más desarrollada.

En 2026, la red de voluntarios y organizaciones aliadas continuó creciendo. El proyecto ya no depende exclusivamente de la presencia de Ingrid Vaca Diez, quien ha impartido talleres para capacitar a líderes comunitarios. Gracias a ello, el método puede replicarse de forma autónoma en distintas zonas vulnerables de Sudamérica y México.

Desde su creación en el año 2000, la técnica de construcción también ha evolucionado. La mezcla utilizada para unir las botellas, compuesta por arena, arcilla, cal y cemento, permite obtener paredes de gran espesor, con un excelente aislamiento térmico y acústico. Esto ayuda a mantener las viviendas frescas durante el verano y templadas en invierno, reduciendo la necesidad de utilizar aire acondicionado o calefacción.