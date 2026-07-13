Qué hizo Mauro Icardi tras el triunfo de Argentina ante Suiza: la foto

La China Suárez y Mauro Icardi de fiesta en Miami.

Si bien en un primer momento la cuenta de Instagram de la BRESH publicó fotos de la China Suárez posando sola generando especulaciones sobre la ausencia de Icardi. Ahora, se viralizaron videos donde se puede ver la figura del futbolista Icardi, comprobando que sí estuvo presente acompañando a la actriz.

La China Suárez y Mauro Icardi de fiesta en Miami.

Los planes futuros de Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de dudas y especulaciones sobre el futuro en la carrera de Mauro Icardi, el periodista Gustavo Méndez reveló los planes de la pareja tras su paso por Miami.

“Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló. "Después, Estambul“, agregó el periodista amigo de la China en su cuenta de X.

Escandalosa acusación contra Mauro Icardi

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, visitó el piso de LAM y disparó sin filtro contra Mauro Icardi y su equipo de abogadas.

Además de confirmar que Wanda Nara aún no recibe el pago de la cuota alimentaria, la letrada reveló detalles impactantes del regreso de las hijas de Mauro Icardi a la casa de Wanda tras pasar un mes viviendo con el jugador.

"Las chicas volvieron angustiadas, pasaron cosas. Lo sabe Fernanda Matera que va a hacer un informe acorde a lo que las nenas le contaron", dijo indignada.

Además, aseguró que no fueron a las visitas médicas correspondientes y que una de las pequeñas regresó lesionada. "Una volvió con lesiones en el dedo del pie. Wanda la recibió en pantuflas. El padre tendrÍa que haber tomado los recaudos. Se lesionó haciendo algo que no podía jugar al fútbol sin zapatillas. Estuvo está tarde con cuidado médico", agregó.