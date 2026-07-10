Los planes de la China Suárez y Mauro Icardi tras su viaje a Miami

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami.

“Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló. "Después, Estambul“, agregó el periodista amigo de la China en su cuenta de X.

Escandalosa acusación contra Mauro Icardi

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, visitó el piso de LAM y disparó sin filtro contra Mauro Icardi y su equipo de abogadas.

Además de confirmar que Wanda Nara aún no recibe el pago de la cuota alimentaria, la letrada reveló detalles impactantes del regreso de las hijas de Mauro Icardi a la casa de Wanda tras pasar un mes viviendo con el jugador.

"Las chicas volvieron angustiadas, pasaron cosas. Lo sabe Fernanda Matera que va a hacer un informe acorde a lo que las nenas le contaron", dijo indignada.

Además, aseguró que no fueron a las visitas médicas correspondientes y que una de las pequeñas regresó lesionada. "Una volvió con lesiones en el dedo del pie. Wanda la recibió en pantuflas. El padre tendrÍa que haber tomado los recaudos. Se lesionó haciendo algo que no podía jugar al fútbol sin zapatillas. Estuvo está tarde con cuidado médico", agregó.

Días antes,la China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.

Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.