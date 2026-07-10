El detalle en la foto de la China Suárez y Mauro Icardi rumbo a Miami que encendió las alarmas

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami en avión de línea.

Si bien se los ve felciies, lo cierto es que a diferencia de otras oportunidades, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron que viajar en avión de línea y no en jet privado como solían hacer cuando Icardi jugaba en el Galatasaray.

¿Mauro y la China Suárez se mudan a Brasil?

Tras el fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi estaría en tratativas para desembarcar en un club de Sao Paulo según reveló el periodista Gustavo Méndez cercano a la China Suárez.

"El representante de Mauro Icardi está en tratativas con un club de Brasil. El destino sería São Paulo, una opción que lo dejaría a apenas dos horas de sus hijas", reveló.

Si bien no especificó si la China Suárez lo acompañaría en este nuevo destino, el panelista aseguró que Mauro Icardi ganaría más que lo que ofrecen en Europa.

La China Suárez engañó a Mauro Icardi

Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándole la infidelidad de Diego Latorre.

Tras un feroz descargo contra el jugador, Yanina redobló la apuesta y aseguró que la China Suárez también engañó a Mauro Icardi con un famoso piloto de automovilismo.

La conductora publicó la imagen de un supuesto amante de la China en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista: "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió y luego redobló la apuesta en A la Barbarossa. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", lanzó picante.

Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre contó que habló con Franco Deambrosi el piloto de turismo carretera de 26 años que habría cautivado a la China Suárez.