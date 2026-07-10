La venganza de Wanda Nara por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Miami

Wanda Nara se irá de vacaciones a Milán con sus hijas.

La rubia se hospedará en las propiedades que compartía con Mauro en Milán. Antes de su partida, Wanda compartió una foto de todas las valijas que llevarán para la ocasión.

La condición de Wanda Nara a Mauro Icardi para viajar con sus hijas

Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara no autorizó a sus hijas a viajar con Mauro y la China Suárez y en las últimas horas el juez tampoco dio su autorización por lo que la pareja tendrá que quedarse en Argentina hasta su regreso a Estambul.

Como si no fuera suficiente, en DDM dieron más detalles y revelaron que la única forma de que Mauro Icardi y la China viajen es que sea Wanda Nara quien lleve a sus hijas y que el futbolista pague todos sus gastos, incluídos el hotel y los pasajes de avión.

“Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”, dijo Zaffora lo que generó el enojo de Icardi que decidió suspender sus planes. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”, sentenció el periodista.