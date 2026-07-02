Las primeras fotos de Ekaterina Ojeda, la joven que enfureció a la China Suárez, como modelo

El debut de Ekaterina Ojeda como modelo.

Días antes, fue elegida por Wanda Nara para promocionar la última colección de su línea de maquillaje, Wanda Nara Cosmetics, generando toda una ola de reacciones en las redes.

La confesión de Ekaterina que enfurecerá a la China Suárez

La joven de 25 años que captó la atención de Mauro Icardi y provocó el enojo de la China Suárez rompió el silencio y lo prendió fuego revelando que trató de besarla.

“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, contó Ekaterina al describir cómo comenzó el intercambio con el jugador del Galatasaray aunque aseguró que no dejó que la besarla.

Como si no fuera suficiente, Ekaterina habló con Marina Calabró y reveló que tras lo sucedido el amigo que estaba con Mauro Icardi la contactó al otro día para coincidir todos en el mismo lugar. "¿A dónde se sale hoy?", le consultó el confidente del jugador.

Qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda a espaldas de la China Suárez

Yanina Latorre dio detalles del intercambio entre el futbolista y la rubia que desató la furia de ex protagonista de Casi Ángeles.

"La primera vez que se acerca Icardi a servirse un trago, le dice a Ekaterina ‘me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’", arrancó Yanina en SQP. Lejos de dejarlo ahí, el ex de Wanda fue por más y redobló la apuesta.

"Icardi va de nuevo y se le vuelve acercar y le dice ‘sos la mujer más hermosa que vi’", siguió provocando la explosiva reacción de la China Suárez que comenzó a gritar y pedir que la retiraran del establecimiento.