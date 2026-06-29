Wanda Nara se vengó de la China Suárez y le pegó donde más le duele

Wanda Nara será la representante de Ekaterina Ojeda.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.

Acusan a Ekaterina Ojeda de robanovios

Ekaterina Ojeda habló en Intrusos confirmando que fue Mauro Icardi quien la miró toda la noche, se acercó a hablarle y hasta trató de besarla a espaldas de la China Suárez.

A pesar de las declaraciones de Ekaterina, las redes sociales estallaron con comentarios y posteos de otras mujeres acusándola de "roba novios" y de ser ella la que busca a los hombres en los boliches.

Pochi de Gossipeame se contactó con una de las primeras usuarias en escribir en contra de la joven y publicó el testimonio en el que asegura que trató de besar a su novio a pesar de estar ella acompañándolo.

El testimonio que complica a Ekaterina Ojeda

"Mirá, te cuento. Con mi novio siempre salgo a bailar a Afrika. Esta chica, Ekaterina, también va. Todo empezó hace como 6 meses. La primera vez, mi novio estaba abrazándome de atrás y la piba venía y le empezaba a hacer masajes. La primera vez me reí y mi novio la sacó. Después pasó de nuevo. Obviamente, la volví a sacar. A todo esto, ella lo hacía en mi cara. Depsués me fui al baño y lo agarró de la cara, y la sacaron", comienza Sofía.

"Esto pasó mínimo 10 veces, sin exagerar. En Mar del Plata, en Picheo, me la crucé y la mina se le volvió a tirar a mi novio y a su amigo. Ahí me agarró la loca y les avisé a sus amigas que, si no la sacaban de encima de mi novio y de su amigo, llamaba al de seguridad. A las amigas no les importó yla dejaron. Se tuvieron que meter más chicos para hacerle ronda a mi novio y a su amigo para que la chica no los siguiera acosando. hasta ahí yo no había explotado del todo porque se notaba que estaba pasada de copas y de otras cosas" cerró Sofía, siempre según Pochi.