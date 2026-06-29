Mientras siguen saliendo a la luz los datos más fuertes del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en un boliche, Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.
Wanda Nara se vengó de la China Suárez y le pegó donde más le duele
Impacto en las redes sociales por la letal venganza de Wanda Nara con la China Suárez. Los detalles
Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.
Acusan a Ekaterina Ojeda de robanovios
Ekaterina Ojeda habló en Intrusos confirmando que fue Mauro Icardi quien la miró toda la noche, se acercó a hablarle y hasta trató de besarla a espaldas de la China Suárez.
A pesar de las declaraciones de Ekaterina, las redes sociales estallaron con comentarios y posteos de otras mujeres acusándola de "roba novios" y de ser ella la que busca a los hombres en los boliches.
Pochi de Gossipeame se contactó con una de las primeras usuarias en escribir en contra de la joven y publicó el testimonio en el que asegura que trató de besar a su novio a pesar de estar ella acompañándolo.
El testimonio que complica a Ekaterina Ojeda
"Mirá, te cuento. Con mi novio siempre salgo a bailar a Afrika. Esta chica, Ekaterina, también va. Todo empezó hace como 6 meses. La primera vez, mi novio estaba abrazándome de atrás y la piba venía y le empezaba a hacer masajes. La primera vez me reí y mi novio la sacó. Después pasó de nuevo. Obviamente, la volví a sacar. A todo esto, ella lo hacía en mi cara. Depsués me fui al baño y lo agarró de la cara, y la sacaron", comienza Sofía.
"Esto pasó mínimo 10 veces, sin exagerar. En Mar del Plata, en Picheo, me la crucé y la mina se le volvió a tirar a mi novio y a su amigo. Ahí me agarró la loca y les avisé a sus amigas que, si no la sacaban de encima de mi novio y de su amigo, llamaba al de seguridad. A las amigas no les importó yla dejaron. Se tuvieron que meter más chicos para hacerle ronda a mi novio y a su amigo para que la chica no los siguiera acosando. hasta ahí yo no había explotado del todo porque se notaba que estaba pasada de copas y de otras cosas" cerró Sofía, siempre según Pochi.