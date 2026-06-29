Florencia Peña volvió a hablar con Celia Messi: el acuerdo secreto

“Florencia Peña volvió a hablar con Celia Messi. Ella está haciendo la obra Las hijas y uno de los puntos de la gira es Rosario. Ese café que Celia le prometió a Florencia se va a hacer en Rosario, si en ese momento Celia está allá“, aseguró.

Florencia Peña en su peor momento

Florencia Peña está muy triste y no está recibiendo llamadas según reveló Paula Varela en Intrusos.

“Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”, arrancó tras comunicarse con el círculo íntimo de la actriz. “Me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, siguió sobre la preocupación que tienen sus seres queridos.

Además, en las últimas horas se confirmó que Florencia Peña habría decidido no iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV y buscaría llegar a un acuerdo con el empresario.

Florencia Peña enojada con Nicolás Occhiato

Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.

"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.

Además en las últimas horas trascendió que Florencia Peña habría pedido una compensación económica millonaria por la forma en que fue desvinculada.