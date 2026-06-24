Preocupación por la salud de Florencia Peña: "Está..."

Florencia Peña deprimida e incomunicada.

Además, en las últimas horas se confirmó que Florencia Peña habría decidido no iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV y buscaría llegar a un acuerdo con el empresario.

¿Florencia Peña enojada con Nicolás Occhiato?

Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.

"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.

Florencia Peña hundió a Nicolás Occhiato.

No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.

El pedido de disculpas de Florencia Peña a la familia Messi

A través de su cuenta de Instagram, Florencia Peña publicó un descargo disculpándose con la familia Messi tras sus dichos sobre la salud de Jorge Messi.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué"