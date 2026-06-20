La crisis secreta entre Florencia Peña y Marley tras su salida de Luzu TV

Florencia Peña desvinculada de LUZU TV.

"Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire y Marina Calabró agregó. "Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.

Florencia Peña indignada con Nicolás Occhiato

Florencia Peña rompió el silencio tras el descargo de Nicolás Occhiato en Luzu TV luego de desvincular a la actriz del canal por el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.

"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.

"No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.