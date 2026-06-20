Siguen saliendo a la luz detalles explosivos sobre las internas que estallaron en Luzu TV tras la desvinculación de Florencia Peña y dos productores del canal de streaming.
La crisis secreta entre Florencia Peña y Marley tras su salida de Luzu TV
Salió a la luz cómo está la relación de Florencia Peña y Marley en medio del escándalo. Todos los detalles
Fue la misma Florencia Peña quien confirmó su salida de Luzu TV y el fin de su programa "El show del verano" junto a Marley.
En medio de las repercusiones por la forma en que terminó su participación en Luzu, en Primicias YA revelaron que el entorno de la actriz estaría indignado con la conducta y silencio de Marley.
"Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire y Marina Calabró agregó. "Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.
Florencia Peña indignada con Nicolás Occhiato
Florencia Peña rompió el silencio tras el descargo de Nicolás Occhiato en Luzu TV luego de desvincular a la actriz del canal por el escándalo que se desató por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu.
"Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.
"No se vio empatía de él", le comentaron. "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese echo otra cosa", redobló indignada.