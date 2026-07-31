Luego de que trascendiera el supuesto acuerdo económico al que habrían llegado Florencia Peña y Nicolás Occhiato, en SQP revelaron que la situación está lejos de resolverse.
Se cayó el acuerdo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato
La verdad detrás de la decisión de Florencia Peña, Nico Occhiato y Marley. ¿Vuelve el juicio?
El panelista Martín Salwe explicó que si bien Florencia Peña no hará juicio, todavía no se ha llegado el acuerdo económico que la actriz desea.
"Van a priorizar el resarcimiento económico de Florencia Peña por que ella es la que sufrió. Marley y Flor quieren que todo sea confidencial, que no se sepa nada pero que termine el tema", explicó sobre las intenciones de la dupla.
"No están llegando a un acuerdo, es mucho más dinero para Florencia que lo que se dijo", siguió para confirmar que el programa no regresará a Luzu TV.
Florencia Peña rompió el silencio
Tras varias semanas alejada de los medios, Florencia Peña habló con Yanina Latorre y desmintió los dichos de Barby. "Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario. Mi intención fue que acerquemos las partes", dijo.
Florencia explicó que tuvo una conversación con Nicolás Occhiato e incluso no descartó la posibilidad de volver con su programa en Luzu TV. "No sabemos si vamos a volver", dijo dejando la puerta abierta a un explosivo regreso junto a Marley, con quien aseguró no hubo peleas ni enojos.
Qué dijo Marley sobre su relación con Florencia Peña
Marley rompió el silencio en LAM y habló sobre su vínculo con Florencia tras su desvinculación del streaming.
Luego de que Florencia Peña anunciara erróneamente la muerte de Jorge Messi, llamó la atención el silencio de Marley ante la polémica que se generó con su compañera de programa. Según trascendió la actriz estaba muy angustiada y sorprendida por la actitud de Marley por lo que el conductor decidió desmintir los rumores en un mensaje que le mandó a Ángel de Brito.
"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.
En pocas palabras
- Acuerdo caído: Florencia Peña y Nicolás Occhiato siguen sin llegar a un acuerdo económico y el programa no regresará a Luzu TV.
- Declaraciones: Florencia Peña habló con Yanina Latorre y desmintió las versiones sobre un juicio millonario contra Nicolás Occhiato.
- Vínculo: Marley desmintió rumores de mala relación con Florencia Peña y confirmó que hablan a diario.