Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.
¡Se supo! La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina
Qué hicieron las hijas de Mauro Icardi tras la resolución a favor de Wanda Nara. Los detalles
“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.
"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.
Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"
olucionó a sus followers al lanzar "Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que comparte las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.
“Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”, dice Wanda Nara en el video con el que lanzó su proyecto.
Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.
"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Podrá regresar a la Argentina con sus hijas sin el consentimiento de Mauro Icardi tras fallo judicial.
- Reacción de las hijas: Francesca e Isabella Icardi celebraron la noticia con una torta y esperan volver pronto.
- Academia Wanda: Las hijas de la mediática también participan de la plataforma de cursos online de su madre.