¡Se supo! La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina

Wanda Nara podrá regresar al país y sus hijas celebraron la noticia.

"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"

olucionó a sus followers al lanzar "Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que comparte las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

“Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”, dice Wanda Nara en el video con el que lanzó su proyecto.

Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.

Las hijas de Wanda Nara se sumaron al curso de su mamá.

"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.