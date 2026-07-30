Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de Instagram con las imágenes que publicó mientras sigue varada en Italia con sus hijas.
Wanda Nara busca consuelo en la iglesia tras la decisión de Mauro Icardi: las fotos
Impacto en las redes por las últimas publicaciones de Wanda Nara en medio del drama con sus hijas
Tras el robo a la casa de Wanda Nara en Milán en el que se llevaron la documentación de sus hijos e hijas, Mauro Icardi se negó a firmar los trámites para que Francesca e Isabella Icardi puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a Argentina.
Wanda Nara habló en los medios y aseguró que el jugador quiere arruinarle la vida y en consecuencia está arruinando los planes y deseos de sus propias hijas.
A pesar de esto, en la tarde del jueves Icardi se mostró feliz entrenando con la China Suárez mientras que Wanda Nara publicó fotos desde una iglesia en Milán.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara con sus hijos adentro
Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.
La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.
La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.
Wanda Nara angustiada por su hijo Valentino
En comunicación con DDM, Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi que regresó al país para estar presente en el cumpleaños de Amancio Vicuña, hijo de la China SUárez.
Furiosa, Wanda Nara habló de la angustia que están pasando sus hijas mujeres pero también sorprendió al contar la situación que está atravesando uno de sus hijos con Maxi López. "Está solo en Argentina sin familia", dijo ya que la rubia no volverá hasta que sus hijas puedan salir de Italia.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Publicó fotos desde una iglesia en Milán.
- Icardi: Se negó a firmar el regreso de sus hijas a Argentina.
- Robo: Sustrajeron documentación y objetos de valor de su casa.