Escracharon a La Joaqui en un avión: "Hablaba de Luck Ra y decía..."

Luego de que se confirmara que Tuli Acosta fue la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra, se viralizaron fotos de la Joaqui angustiada viajando en un avión.
La usuaria que compartió las postales de La Joaqui mandó al frente a la cantante y reveló la conversación íntima que tuvo la joven con una amiga hablando de lo sucedido con Luck Ra.
"Estoy en el avión con La Joaqui, en una llamada contó todo", arrancó la usuaria. "Mencionó en un momento que a ella le molestaba que durmiera con la amiga, que a cualquier persona con sentido común le molestaría pero el se justifica diciendo que son amigos hace años", siguió sobre el contenido de la conversación.
"No se de quien hablaba pero estaba mal pobre", agregó confirmando la versión que el miércoles por la noche revelaron en LAM.
Qué pasó entre Tuli Acosta y Luck Ra
Desde hace varios días Tuli Acosta fue señalada como la tercera en discordia y ahora en LAM, Pepe Ochoa dio detalles explosivos del encuentro entre la joven y Luck Ra.
"A la Joaqui le llegó un cuento y Luck Ra le confirmó todo lo que le habían dicho menos el sexo. Le dijo que durmieron en la misma cama pero que no pasó nada", lanzó el panelista.
"La Joaqui la odia", siguió y explicó que según fuentes cercanas al círculo de Luck Ra y Joaquina, Tuli Acosta ya se había metido en otros vínculos de otras parejas.
Yanina Latorre reveló cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui
Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica separació y explicó qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui.
"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.
"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.
En pocas palabras
- Filtración de conversación: Se viralizó una conversación privada de La Joaqui a bordo de un avión donde hablaba de su relación con Luck Ra.
- Tercera en discordia: Se confirmó que Tuli Acosta fue la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra, según detalles revelados en LAM.
- Separación de Luck Ra: Yanina Latorre explicó que la separación entre Luck Ra y La Joaqui se debió a diferencias de sintonía y el deseo de Luck Ra de