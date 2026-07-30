Escracharon a La Joaqui en un avión: "Hablaba de Luck Ra y decía..."

La Joaqui habló de Luck Ra y Tuli Acosta enfrente de todos los pasajeros.

"No se de quien hablaba pero estaba mal pobre", agregó confirmando la versión que el miércoles por la noche revelaron en LAM.

Qué pasó entre Tuli Acosta y Luck Ra

Desde hace varios días Tuli Acosta fue señalada como la tercera en discordia y ahora en LAM, Pepe Ochoa dio detalles explosivos del encuentro entre la joven y Luck Ra.

"A la Joaqui le llegó un cuento y Luck Ra le confirmó todo lo que le habían dicho menos el sexo. Le dijo que durmieron en la misma cama pero que no pasó nada", lanzó el panelista.

"La Joaqui la odia", siguió y explicó que según fuentes cercanas al círculo de Luck Ra y Joaquina, Tuli Acosta ya se había metido en otros vínculos de otras parejas.

Yanina Latorre reveló cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica separació y explicó qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui.

"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.