¡Confirmado! Luck Ra y Tuli Acosta durmieron juntos: la reacción de La Joaqui

"La Joaqui la odia", siguió y explicó que según fuentes cercanas al círculo de Luck Ra y Joaquina, Tuli Acosta ya se había metido en otros vínculos de otras parejas.

Yanina Latorre reveló cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica separació y explicó qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui.

"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.

Qué hizo La Joaqui tras el anuncio de su separación

Si bien el viernes por la noche cuando salió a la luz la información ninguno de los protagonistas hizo referencia a los rumores sobre su crisis, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.

De lo más atrevida, la Joaqui publicó una serie de imágenes luciendo microbinis extra small para destacar su figura escultural.