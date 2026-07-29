¡Confirmado! Luck Ra y Tuli Acosta durmieron juntos: la reacción de La Joaqui

Tras el comunicado de La Joaqui y Luck Ra confirmando su separación salió a la luz la verdad del vínculo del cantante con Tuli Acosta.
Desde hace varios días Tuli Acosta fue señalada como la tercera en discordia y ahora en LAM, Pepe Ochoa dio detalles explosivos del encuentro entre la joven y Luck Ra.
"A la Joaqui le llegó un cuento y Luck Ra le confirmó todo lo que le habían dicho menos el sexo. Le dijo que durmieron en la misma cama pero que no pasó nada", lanzó el panelista.
"La Joaqui la odia", siguió y explicó que según fuentes cercanas al círculo de Luck Ra y Joaquina, Tuli Acosta ya se había metido en otros vínculos de otras parejas.
Yanina Latorre reveló cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui
Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica separació y explicó qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui.
"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.
"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.
Qué hizo La Joaqui tras el anuncio de su separación
Si bien el viernes por la noche cuando salió a la luz la información ninguno de los protagonistas hizo referencia a los rumores sobre su crisis, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.
De lo más atrevida, la Joaqui publicó una serie de imágenes luciendo microbinis extra small para destacar su figura escultural.
En pocas palabras
- Separación confirmada: Luck Ra y La Joaqui anunciaron el fin de su relación en medio de rumores.
- Nuevo vínculo: Se reveló que Luck Ra durmió con Tuli Acosta.
- Versión oficial: Yanina Latorre explicó que Luck Ra fue quien decidió terminar la relación.