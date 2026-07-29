Un país de América Latina alcanzó un récord histórico en la producción de maíz durante la campaña agrícola 2025/26 al proyectar una cosecha de 71.5 millones de toneladas, el mayor volumen registrado hasta ahora.
Con 70 millones de toneladas un país de América Latina rompe récord con la mayor cosecha de maíz de su historia
Este país América Latina proyecta 71.5 millones de toneladas de maíz, consolidando al cereal como motor agroexportador
Con más del 75% del área ya cosechada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacó que este resultado consolida al cereal como uno de los principales motores del complejo agroexportador de este país de América Latina.
El país de América Latina que alcanzó un récord histórico en la producción de maíz
Se trata de Argentina. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la expansión de la superficie sembrada. Durante la última campaña, el área destinada al cultivo pasó de 9.2 millones a 11.6 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 26,1% respecto del ciclo anterior. A esto se sumó una mejora en los rendimientos, favorecida por condiciones climáticas favorables y un manejo más eficiente de los cultivos.
El rendimiento promedio también alcanzó un nuevo máximo. Mientras que en la campaña anterior de este país de América Latina se ubicó en 6.900 kilos por hectárea, en 2025/26 ascendió a 7.240 kilos por hectárea. Este incremento permitió elevar el volumen final de la cosecha y superar todas las marcas previas para el cultivo.
El gigante agrícola de América Latina que rompió un récord con el maíz y mira de cerca una amenaza
Pese a los resultados históricos, las autoridades argentinas mantienen la atención sobre Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, una de las principales plagas que afectan al cereal. De acuerdo con el último informe de la Red Nacional de Monitoreo, las mayores poblaciones continúan concentrándose en el NOA, el NEA y el Centro-Norte del país, mientras que en el Centro-Sur y el Litoral los niveles permanecen estables.
Los especialistas consideran que las bajas temperaturas del invierno contribuirán a reducir la presencia del insecto y disminuir el riesgo sanitario para la próxima campaña. De esta manera, el desafío en Argentina será sostener los niveles récord de producción alcanzados este año sin que la expansión de la plaga comprometa el rendimiento de los cultivos en las próximas temporadas.
En pocas palabras
- Récord histórico: Argentina proyecta una cosecha de 71,5 millones de toneladas de maíz.
- Expansión del cultivo: La siembra aumentó un 26,1%, alcanzando 11,6 millones de hectáreas.
- Plaga preocupante: Se monitorea la chicharrita del maíz para evitar riesgos en futuras campañas.