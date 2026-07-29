Con 70 millones de toneladas un país de América Latina rompe récord con la mayor cosecha de maíz de su historia

El rendimiento promedio también alcanzó un nuevo máximo. Mientras que en la campaña anterior de este país de América Latina se ubicó en 6.900 kilos por hectárea, en 2025/26 ascendió a 7.240 kilos por hectárea. Este incremento permitió elevar el volumen final de la cosecha y superar todas las marcas previas para el cultivo.

El gigante agrícola de América Latina que rompió un récord con el maíz y mira de cerca una amenaza

Pese a los resultados históricos, las autoridades argentinas mantienen la atención sobre Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, una de las principales plagas que afectan al cereal. De acuerdo con el último informe de la Red Nacional de Monitoreo, las mayores poblaciones continúan concentrándose en el NOA, el NEA y el Centro-Norte del país, mientras que en el Centro-Sur y el Litoral los niveles permanecen estables.

Los especialistas consideran que las bajas temperaturas del invierno contribuirán a reducir la presencia del insecto y disminuir el riesgo sanitario para la próxima campaña. De esta manera, el desafío en Argentina será sostener los niveles récord de producción alcanzados este año sin que la expansión de la plaga comprometa el rendimiento de los cultivos en las próximas temporadas.