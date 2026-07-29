En medio del drama de Wanda Nara, la China Suárez mostró el cumpleaños de Amancio y un detalle estalló la polémica

La China Suárez publicó fotos del cumpleaños de Amancio Vicuña.

Fue la misma China Suárez quien publicó fotos de la celebaración con temática de "selección argentina" y un detalle llamó la atención de los seguidores: la ausencia de Mauro Icardi en las postales que subió.

El viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.

Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.

La foto de la China Suárez en las playas de Italia.

El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.

Las hijas de Mauro Icardi se sumaron a "Academia Wanda"

Wanda Nara revolucionó a sus followers al lanzar "Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que comparte las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

“Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”, dice Wanda Nara en el video con el que lanzó su proyecto.

Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.

"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.