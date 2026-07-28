Mauro Icardi y la China Suárez regresaron al país tras su viaje fugaz a Italia en medio de un nuevo conflicto con Wanda Nara.
La respuesta de Wanda Nara a la foto de la China Suárez en ropa interior
Mauro Icardi subió imagen de la China Suárez al rojo vivo y Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados.
Durante la tarde del martes, Wanda Nara salió con los tapones de punta cuestionando el viaje de Mauro Icardi a Milán y la decisión del futbolista de no firmar los documentos para que sus hijas obtengan nuevos pasaportes.
Tras una catarata de posteos y declaraciones de Wanda Nara pidiéndole que colabore con el regreso de sus hijas a Argentina, Mauro Icardi publicó una foto de la China Suárez en ropa interior.
Si bien no hizo referencia al posteo de Icardi, Wanda Nara mostró cómo están sus hijas tras el robo compartiendo una imagen de las pequeñas en la pileta. "Mis chiquitas", escribió la conductora junto a emojis de corazón y flecha.
Las hijas de Mauro Icardi se sumaron a "Academia Wanda"
Wanda Nara revolucionó a sus followers al lanzar "Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que comparte las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.
“Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”, dice Wanda Nara en el video con el que lanzó su proyecto.
Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.
"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.
En pocas palabras
- Icardi y China Suárez: Mauro Icardi publicó una sugerente foto de la China Suárez en ropa interior.
- Respuesta de Wanda Nara: La mediática cuestionó el viaje de Icardi y publicó imágenes de sus hijas.
- Academia Wanda: Wanda Nara lanzó su plataforma de cursos online, sumando a sus hijas como alumnas.