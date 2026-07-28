Wanda Nara estalló de furia en medio de su nuevo conflicto con Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas. La rubia no se guardó nada luego del viaje fugaz del futbolista y la China Suárez a Italia.
Wanda Nara habló del drama que está viviendo uno de sus hijos con Maxi López por culpa de Mauro Icardi
La angustia de Wanda Nara en medio de su nueva guerra con Mauro Icardi. ¿Qué pasó con uno de sus hijos?
Tras el robo a la casa de Wanda Nara en Milán en el que se llevaron bolsos, joyas y la documentación de sus hijos e hijas Mauro Icardi pasó por la ciudad y según la conductora de Masterchef, se negó a firmar los trámites para que Francesca e Isabela Icardi puedan obtener nuevos pasaportes y regresar a Argentina.
En comunicación con DDM, Wanda Nara cuestionó a Mauro Icardi que regresó al país para estar presente en el cumpleaños de Amancio Vicuña, hijo de la China SUárez.
Furiosa, Wanda Nara habló de la angustia que están pasando sus hijas mujeres pero también sorprendió al contar la situación que está atravesando uno de sus hijos con Maxi López. "Está solo en Argentina sin familia", dijo ya que la rubia no volverá hasta que sus hijas puedan salir de Italia.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara con sus hijos adentro
Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.
La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.
La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.