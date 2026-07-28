Wanda Nara habló del drama que está viviendo uno de sus hijos con Maxi López por culpa de Mauro Icardi

Furiosa, Wanda Nara habló de la angustia que están pasando sus hijas mujeres pero también sorprendió al contar la situación que está atravesando uno de sus hijos con Maxi López. "Está solo en Argentina sin familia", dijo ya que la rubia no volverá hasta que sus hijas puedan salir de Italia.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara con sus hijos adentro

Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de que cuestionaran la veracidad del robo a su casa de campo en Milán, el domingo por la tarde mientras veía la final del Mundial 2026.

La rubia confirmó que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

Los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas así como también bolsos de lujos y joyas.

El dramático robo a la casa de campo de Wanda Nara en Milán.

La policía italiana y Wanda Nara sospechan que se trató de un robo organizado y que alguno de los asaltantes habría estado en la casa previamente, conociendo la ubicación de los cuartos y funcionamiento de la propiedad.