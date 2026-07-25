La madre de Wanda Nara posó en bikini desde las playas de Sicilia

Nora Colosimo publicó foto en bikini y arrasó las redes.

Días antes, Nora Colosimo no solo cuestionó la reacción de Mauro Icardi tras el robo sino que además anunció su debut en un programa de streaming.

Nora Colosimo hundió a la China Suárez y Mauro Icardi

Nora disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.

Cómo describió Mauro Icardi el olor de la China Suárez

Meses atrás, Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y dio detalles íntimos de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.

Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez.

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo desmintiendo los comentarios de Wanda.