Sabrina Rojas destrozó a Wanda Nara tras su foto en microbikini

Sabrina Rojas hundió a Wanda Nara tras sus fotos en Milán.

"Todos podríamos empatizar mucho más si la vemos preocupada por la situación pero también cuando te veo en la pileta tomando sol mostrando la divina vida que tengo hace que dude de todo. Me cuesta empatizar", dijo indignada.

Sabrina Rojas furiosa por un comentario sobre el cuerpo de Wanda Nara

Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador sorprendió a sus seguidores publicando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas con la China Suárez.

Además de mostrarse más enamorados que nunca en las postales, Mauro Icardi redobló la apuesta y causó gran revuelo al presumir la figura de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó un debate en Pasó en América.

Mientras analizaban las postales, Tartu lanzó un filoso comentario sobre los cuerpos de la China Suárez y Wanda Nara. “Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice Mauro a Wanda dijo el conductor.

Mauro Icardi subió foto de la China Suárez desnuda.

Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.