Sabrina Rojas se metió de lleno en la nueva guerra que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo de los pasaportes de sus hijas en su casa de Milán.
Sabrina Rojas destrozó a Wanda Nara tras su foto en microbikini
El descargo de Sabrina Rojas tras los posteos de Wanda Nara en medio del drama por sus hijas. Los detalles
En Paso en America, analizaron las declaraciones de Wanda Nara y Nora Colosimo angustiadas por la llegada de Mauro Icardi a Italia para "llevarse" a las pequeñas. Según trascendió, el futbolista se niega a firmar los trámites para que sus hijas tengan nuevos pasaportes y puedan salir de Milán.
Tras expresar su desesperación por tener a sus hijas indocumentadas, Wanda Nara se fue de compras por Milán y subió fotos en la pileta, detalle que Sabrina Rojas no dudó en cuestionar.
"Todos podríamos empatizar mucho más si la vemos preocupada por la situación pero también cuando te veo en la pileta tomando sol mostrando la divina vida que tengo hace que dude de todo. Me cuesta empatizar", dijo indignada.
Sabrina Rojas furiosa por un comentario sobre el cuerpo de Wanda Nara
Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador sorprendió a sus seguidores publicando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas con la China Suárez.
Además de mostrarse más enamorados que nunca en las postales, Mauro Icardi redobló la apuesta y causó gran revuelo al presumir la figura de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó un debate en Pasó en América.
Mientras analizaban las postales, Tartu lanzó un filoso comentario sobre los cuerpos de la China Suárez y Wanda Nara. “Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice Mauro a Wanda dijo el conductor.
Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas: Cuestionó las fotos de Wanda Nara en la pileta tras el robo de pasaportes de sus hijas.
- Wanda Nara: Expresó angustia por la situación de sus hijas indocumentadas en Milán tras la decisión de Mauro Icardi.