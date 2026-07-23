"Zurda que viaja en primera": Robertito Funes Ugarte hundió a María Becerra

María Becerra mostró la bandera argentina en su show en Barcelona y Robertito Funes la destrozó.

"Está es amiga de todas estas que critican a la Argentina, que critican al pos, que se creen que van a Estados Unidos, se creen divinas... Estás son zurdas de izquierda, que viajan en primera clase, que tienen una casa brutal, que hablan de los pobres y no ayudan nada. Me parece una cara dura”, siguió indignado.

María Becerra cantó el himno argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en los momentos previos al inicio de la final del Mundial 2026.

Con un viaje relámpago en avión privado que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y el deporte durante las últimas horas, la artista oriunda de Quilmes cumplió el sueño de acompañar a la Scaloneta en el partido más importante del planeta.

El show de Maria Becerra en la final del Mundial 2026.

Los rumores sobre quién sería el encargado de tomar la posta que dejó Lali Espósito en Qatar 2022 habían inundado las redes sociales durante la última semana. Nombres de la talla de la Sole Pastorutti o Tini Stoessel sonaron fuerte en la previa, no obstante, la organización se definió por "La Nena de Argentina".

La emoción de María Becerra en la previa

En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo", afirmó ya adentro de la cancha.

El crecimiento de la carrera de María Becerra fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional. Todo eso, la llevó a ser una voz importante dentro de la máxima cita mundialista.