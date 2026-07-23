Qué dijo Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez

Nora Colosimo hundió a la China Suárez.

Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.

Cómo describió Mauro Icardi el olor de la China Suárez

Meses atrás, Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y dio detalles íntimos de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.

Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez.

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo desmintiendo los comentarios de Wanda.

La China Suárez habló de su olor corporal

Si bien no hizo referencia a las tremendas acusaciones de Wanda Nara, la China Suárez causó sensación con su perfume en su visita al programa de Mario Perfolini.

“Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, explicó la China.