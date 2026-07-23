Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.
Qué dijo Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez
Nora Colosimo disparó contra la China Suárez y su olor corporal. Cómo describió Mauro Icardi su aroma
En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.
“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.
Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.
Cómo describió Mauro Icardi el olor de la China Suárez
Meses atrás, Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y dio detalles íntimos de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo desmintiendo los comentarios de Wanda.
La China Suárez habló de su olor corporal
Si bien no hizo referencia a las tremendas acusaciones de Wanda Nara, la China Suárez causó sensación con su perfume en su visita al programa de Mario Perfolini.
“Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, explicó la China.