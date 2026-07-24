Ampliando su faceta empresarial, Wanda Nara revolucionó a sus followers al lanzar "Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que comparte las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.
¡Bombazo! Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"
Explosión en las redes sociales por el posteo de Wanda Nara tras el lanzamiento de su academia online. Los detalles
“Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”, dice Wanda Nara en el video con el que lanzó su proyecto.
Tras el debut de "Academia Wanda", la conductora de Masterchef Celebrity compartió posteos de mujeres que ya iniciaron el curso y sorprendió al mostrar su últimas alumnas: sus hijas Francesca e Isabela Icardi.
"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.
El dramático robo a la casa de Wanda Nara en Milán
Andrés Nara rompió el silencio y estalló contra Mauro Icardi en medio de las polémicas que estallaron tras el robo a la casa de campo de Wanda Nara en Milán.
Según reveló la misma Wanda Nara, cuatro hombres armados ingresaron a la propiedad con sus hijos adentro y robaron bolsos con toda la documentación de sus herederos. En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi no querría firmar para que se inicien los trámites y sus hijas puedan obtener nuevos documentos y pasaportes.
Furioso, Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.
"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.
En pocas palabras
- Academia Wanda: Wanda Nara lanzó su plataforma de cursos online compartiendo herramientas para el éxito personal y profesional.
- Alumnas destacadas: Sus hijas Francesca e Isabela Icardi ya forman parte de la academia, leyendo el material del curso.
- Robo en Milán: Se denunció un robo en la casa de Wanda Nara, y Mauro Icardi estaría dificultando los trámites para renovar los documentos de sus hijas.