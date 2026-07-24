¡Bombazo! Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi son alumnas de "Academia Wanda"

Las hijas de Wanda Nara se sumaron al curso de su mamá.

"Mis hijas también hacen el curso", escribió Wanda Nara junto a un video de una de sus pequeñas leyendo en voz alta parte del material online.

El dramático robo a la casa de Wanda Nara en Milán

Andrés Nara rompió el silencio y estalló contra Mauro Icardi en medio de las polémicas que estallaron tras el robo a la casa de campo de Wanda Nara en Milán.

Según reveló la misma Wanda Nara, cuatro hombres armados ingresaron a la propiedad con sus hijos adentro y robaron bolsos con toda la documentación de sus herederos. En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi no querría firmar para que se inicien los trámites y sus hijas puedan obtener nuevos documentos y pasaportes.

Furioso, Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.

"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.