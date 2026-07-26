Mauro Icardi llevó a la China Suárez a cenar en Milán y Wanda Nara reaccionó: "Me..."

Wanda Nara reaccionó a la cena de la China Suárez y Mauro Icardi.

De lo más sexy, Wanda Nara se fotografió frente al espejo luciendo un vestido negro de satén y acompañó la imagen con una sutil indirecta. "Me devele, hablemos", escribió.

Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi

Indignada, Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no querer firmar los trámites para que sus hijas Francesca e Isabela Icardi puedan obtener nuevos pasaportes.

Según la conductora, Mauro Icardi quiere quedarse con sus hijas y hasta trascendió que le gustaría instalarse en Italia en medio de especulaciones sobre su futuro futbolístico.

La mamá de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.