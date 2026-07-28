Qué pasó tras el duro golpe de Victoria, la joven promesa del karting que volcó en Junín tras un accidente

Victoria estaba entrenando y sufrió un duro golpe. Imagen ilustrativa.

Un operativo a contrarreloj y el vuelo del Halcón III

El accidente encendió de inmediato las alarmas en el trazado de La Colonia. La primera escala médica fue el Hospital Perrupato de San Martín. Si bien Victoria ingresó consciente, y a pie por sus propios medios, en una condición aparentemente estable, el traumatismo comenzó a pasar factura a los pocos minutos: la joven sufrió una rápida descompensación que obligó a los profesionales a reevaluar el cuadro.

Ante el diagnóstico de politraumatismo grave y la amenaza de complicaciones neurológicas, el sistema de emergencias activó el protocolo de máximo nivel. Se solicitó la intervención inmediata del helicóptero sanitario Halcón III, que aterrizó en la zona para realizar una aeroevacuación crítica hacia el Hospital Humberto Notti, el centro pediátrico de máxima complejidad de la provincia.

Hubo un operativo de máxima urgencia, con la participación del helicóptero Halcón III para salvar a Victoria y trasladarla al Notti.

Horas de incertidumbre en el Hospital Notti

La llegada de la aeronave al Notti marcó el inicio de una espera angustiante para la familia y el ambiente del automovilismo local. La adolescente fue ingresada directamente al servicio de Atención de Cuidados Quirúrgicos (ACQ) e intubada para estabilizar sus signos vitales.

Las primeras evaluaciones del equipo de neurocirugía trajeron una luz de esperanza entre tanta preocupación. Los estudios determinaron que no existían lesiones que requirieran una intervención quirúrgica invasiva. La decisión médica fue cautelosa pero firme: mantener a la paciente bajo observación estricta y esperar la respuesta de su organismo.

La reacción de Victoria superó las expectativas. Durante la madrugada, la joven comenzó a dar señales de lucidez. Fue desintubada con éxito, respondió de manera positiva a los estímulos y, con el correr de las horas, los médicos autorizaron su pase a una sala común.

El buen desenlace se da en las vísperas de una fecha muy especial, la joven celebrará este miércoles su cumpleaños número 13 rodeada de su familia y, si la evolución médica se mantiene, con el alta médica en la mano.

El valor de la salud pública y el afecto de la gente

Néstor Imberti quiso hacer un apartado especial en comunicación con la periodista Agustina Fiadino (radio Nihuil), para destacar la coordinación de la red de salud estatal que le salvó la vida a su hija.

Desde la atención inicial en el Perrupato, la rapidez operativa del Halcón III para el traslado aéreo y la solvencia profesional de los médicos del Hospital Notti, la familia enfatizó la excelencia de la medicina pública mendocina.

Victoria está con su familia y bien de salud, salvo algunos raspones.

"Estamos muy agradecidos con todos los que han rezado por ella y que le han dedicado palabras hermosas. Se está recuperando muy feliz y con mi familia estamos profundamente agradecidos a todos", concluyó Imberti.