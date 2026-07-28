Qué pasó tras el duro golpe de Victoria, la joven promesa del karting que volcó en Junín tras un accidente

La velocidad, la concentración y el amor por los motores son parte del día a día en la vida de Victoria. A sus casi 13 años que cumplirá este mismo miércoles, la joven piloto lleva más de tres temporadas arriba de un karting y atraviesa un momento deportivo brillante, liderando la tabla de posiciones del campeonato provincial.
Sin embargo, el sábado, una rutina de entrenamiento en el Autódromo Guido Maineri de Junín cambió las pistas por las horas más dramáticas en la vida de su familia.
Lo que debía ser una jornada de ajuste técnico se transformó en un segundo en una pesadilla. Victoria se encontraba junto a su padre, Néstor Imberti, con quien ensayaba maniobras de reflejo y simulación de evasión ante eventuales despistes en carrera. En una de esas pasadas, una mala maniobra desestabilizó el vehículo, provocando un vuelco violento que le propinó un fuerte impacto en la cabeza a la pequeña automovilista.
Un operativo a contrarreloj y el vuelo del Halcón III
El accidente encendió de inmediato las alarmas en el trazado de La Colonia. La primera escala médica fue el Hospital Perrupato de San Martín. Si bien Victoria ingresó consciente, y a pie por sus propios medios, en una condición aparentemente estable, el traumatismo comenzó a pasar factura a los pocos minutos: la joven sufrió una rápida descompensación que obligó a los profesionales a reevaluar el cuadro.
Ante el diagnóstico de politraumatismo grave y la amenaza de complicaciones neurológicas, el sistema de emergencias activó el protocolo de máximo nivel. Se solicitó la intervención inmediata del helicóptero sanitario Halcón III, que aterrizó en la zona para realizar una aeroevacuación crítica hacia el Hospital Humberto Notti, el centro pediátrico de máxima complejidad de la provincia.
Horas de incertidumbre en el Hospital Notti
La llegada de la aeronave al Notti marcó el inicio de una espera angustiante para la familia y el ambiente del automovilismo local. La adolescente fue ingresada directamente al servicio de Atención de Cuidados Quirúrgicos (ACQ) e intubada para estabilizar sus signos vitales.
Las primeras evaluaciones del equipo de neurocirugía trajeron una luz de esperanza entre tanta preocupación. Los estudios determinaron que no existían lesiones que requirieran una intervención quirúrgica invasiva. La decisión médica fue cautelosa pero firme: mantener a la paciente bajo observación estricta y esperar la respuesta de su organismo.
La reacción de Victoria superó las expectativas. Durante la madrugada, la joven comenzó a dar señales de lucidez. Fue desintubada con éxito, respondió de manera positiva a los estímulos y, con el correr de las horas, los médicos autorizaron su pase a una sala común.
El buen desenlace se da en las vísperas de una fecha muy especial, la joven celebrará este miércoles su cumpleaños número 13 rodeada de su familia y, si la evolución médica se mantiene, con el alta médica en la mano.
El valor de la salud pública y el afecto de la gente
Néstor Imberti quiso hacer un apartado especial en comunicación con la periodista Agustina Fiadino (radio Nihuil), para destacar la coordinación de la red de salud estatal que le salvó la vida a su hija.
Desde la atención inicial en el Perrupato, la rapidez operativa del Halcón III para el traslado aéreo y la solvencia profesional de los médicos del Hospital Notti, la familia enfatizó la excelencia de la medicina pública mendocina.
"Estamos muy agradecidos con todos los que han rezado por ella y que le han dedicado palabras hermosas. Se está recuperando muy feliz y con mi familia estamos profundamente agradecidos a todos", concluyó Imberti.
En pocas palabras
- Victoria Imberti: una piloto de 12 años sufrió un accidente en karting durante un entrenamiento en Junín.
- Traslado y Diagnóstico: fue aeroevacuada al Hospital Notti con politraumatismo grave, pero sin necesidad de cirugía.
- Recuperación: la adolescente evolucionó favorablemente, fue desintubada y pasó a sala común, esperando el alta para su cumpleaños.