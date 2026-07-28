La historia poco conocida de la emocionante canción que se entona en todo el país: la Marcha de Malvinas

La Marcha de Malvinas se canta en cada acto escolar.

Esta historia comienza el 10 de junio de 1829 cuando se designa a Luis Vernet como el primer gobernador argentino en las Islas Malvinas. Luego, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz, se crea la Junta de Recuperación de las Malvinas con el objetivo de difundir el reclamo de soberanía. Pero para ello, una de las cosas principales que se debía realizar era organizar un concurso poético-musical; entonces la famosa marcha empieza a tomar forma.

Al año siguiente, José Tieri compone la música de la marcha y en enero de 1941 se anuncia oficialmente que la letra de Carlos Obligado y la música de José Tieri eran los ganadores.

Ya para el año 1982, con el inicio de la Guerra de Malvinas, la canción adquiere masividad y popularidad como símbolo de derecho soberano. Así, cada 10 de junio se celebra el "Día de las Islas Malvinas".

A partir del año 2006, la ciudad de Ushuaia fue la primera en establecer como norma la obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas y el 2 de abril de 2015 el gobierno de Tierra del Fuego establece que la marcha debe transmitirse diariamente y en 2017 se convierte oficialmente en la canción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pasando a ser obligatoria al cierre de todos los actos escolares, oficiales, institucionales y militares de la jurisdicción.

¿Qué significa la Marcha de Malvinas?

Entre algunos de los curiosos y emocionantes significados de esta canción nacional se encuentra:

La Marcha de las Malvinas es una canción oficial de la Argentina compuesta en 1940 y dedicada a la reivindicación argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.