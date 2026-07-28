La historia poco conocida de la emocionante canción que se entona en todo el país: la Marcha de Malvinas

Durante cada 2 de abril y después de que Argentina enfrentara a Inglaterra en el Mundial, una canción que, pese a ser reconocida en miles de actos escolares y oficiales, volvió a resonar y a ser el centro de atención: la Marcha de las Malvinas.
Sin embargo, todavía hay quienes la cantan a flor de piel y no conocen el significado de un cántico nacional que relata una historia profunda llena de emoción.
La historia y origen de la emocionante canción nacional que se entona en todo el país
La Marcha de Malvinas no es una canción cualquiera ni mucho menos una más; es más bien una casi tan importante como el Himno Nacional Argentino. Pues aunque esta se hizo conocida durante la guerra del año 1982, su origen se remonta a otra situación particular de la Argentina.
Esta historia comienza el 10 de junio de 1829 cuando se designa a Luis Vernet como el primer gobernador argentino en las Islas Malvinas. Luego, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz, se crea la Junta de Recuperación de las Malvinas con el objetivo de difundir el reclamo de soberanía. Pero para ello, una de las cosas principales que se debía realizar era organizar un concurso poético-musical; entonces la famosa marcha empieza a tomar forma.
Al año siguiente, José Tieri compone la música de la marcha y en enero de 1941 se anuncia oficialmente que la letra de Carlos Obligado y la música de José Tieri eran los ganadores.
Ya para el año 1982, con el inicio de la Guerra de Malvinas, la canción adquiere masividad y popularidad como símbolo de derecho soberano. Así, cada 10 de junio se celebra el "Día de las Islas Malvinas".
A partir del año 2006, la ciudad de Ushuaia fue la primera en establecer como norma la obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas y el 2 de abril de 2015 el gobierno de Tierra del Fuego establece que la marcha debe transmitirse diariamente y en 2017 se convierte oficialmente en la canción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pasando a ser obligatoria al cierre de todos los actos escolares, oficiales, institucionales y militares de la jurisdicción.
¿Qué significa la Marcha de Malvinas?
Entre algunos de los curiosos y emocionantes significados de esta canción nacional se encuentra:
- El sentido de pertenencia y el deseo profundo de recuperar las Islas Malvinas.
- Habla de la identificación de los colores de la bandera argentina con la geografía de las Malvinas, en donde las montañas nevadas representan el blanco y el azul del mar representa el azul de la bandera argentina.
- Explica que el territorio fue tomado por otra nación y por ello nuestra bandera está ausente.
- La ocupación extranjera de las Malvinas es inolvidable e imperdonable.
- Entre sus párrafos da a entender que Argentina nunca renunciará en su empeño de recuperarlas.
- Hace referencia a Las Malvinas como “La perla austral” y las nombra como “perla extraviada” al pertenecer a otro país.
- Por último, da a entender que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina aunque la bandera no se encuentre en ella.
En pocas palabras
- Origen de la Marcha: Se remonta a 1829 con el nombramiento de Luis Vernet, ganando forma en un concurso poético-musical.
- Significado Profundo: Expresa el deseo de recuperar las Malvinas, la identificación con su geografía y el rechazo a la ocupación extranjera.
- Reconocimiento Oficial: Declarada canción oficial de Tierra del Fuego en 2017, es obligatoria en actos escolares y militares.