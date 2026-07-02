Este incidente llevó a la Junta Militar argentina a adelantar el desembarco principal en las Islas Malvinas, que finalmente ocurrió el 2 de abril de 1982, para evitar quedar en desventaja diplomática. Mientras que las Islas Malvinas son un archipiélago, la Isla San Pedro es otra isla distinta, que está en otro archipiélago llamado Georgias del Sur. Argentina sostiene que las Georgias del Sur eran dependencias geográficas e históricas de las Malvinas desde la época del Virreinato del Río de la Plata.

La desconocida e importante isla San Pedro

Pero su historia comienza mucho antes del desarrollo noruego. La isla fue avistada por primera vez en 1675 por el comerciante británico Anthony de la Roché, quien se desvió de su ruta debido a una fuerte tormenta. Un siglo después, en 1775, el famoso explorador británico James Cook realizó el primer desembarco oficial.

Casi trescientos años después, la actividad industrial fue tan intensa que las poblaciones de ballenas estuvieron al borde de la extinción, lo que provocó el abandono definitivo de las estaciones balleneras de Noruega a mediados de la década de 1960. Hoy, esos asentamientos son pueblos fantasma oxidados por el clima antártico.

En la actualidad, el Reino Unido administra la isla como parte del Territorio Británico de Ultramar de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, para la posición oficial argentina, San Pedro y las Islas Malvinas forman parte del mismo conflicto de soberanía y del mismo reclamo territorial.