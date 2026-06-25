La conocida isla de Chile que se quería usar como moneda militar: Estados Unidos casi la compra

Tanto así que el país intentó venderla a Estados Unidos, Reino Unido, Japón e incluso a la Alemania nazi. Esta información fue dada a conocer por el periodista español Mario Amorós, quien publicó el libro Rapa Nui: Una herida en el océano, una obra que narra la historia y la memoria del pueblo de la Isla de Pascua.
Antes de ser un tesoro turístico, Chile ofreció la Isla de Pascua por US$ 1 millón
Previo a este ofrecimiento, que habría ocurrido en 1937, dos años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Chile ya había concretado con éxito la adquisición de 36 aviones provenientes del Tercer Reich, además de otros 29 de la Italia fascista liderada por Benito Mussolini. Por ello, la Armada chilena habría buscado volver a negociar con la Alemania nazi con el objetivo de construir dos cruceros que completaran su arsenal militar.
La Isla de Pascua no era sinónimo de paz y tranquilidad a comienzos del siglo XX. Los propios habitantes rapanui buscaban escapar de este territorio, donde habían sido confinados y donde sus derechos más elementales habían sido vulnerados.
Muchos habían quedado reducidos a mano de obra barata al servicio de dos grandes empresas privadas a las que el Estado chileno arrendó estas tierras. Además, un brote de lepra dejó en evidencia las precarias condiciones sanitarias y médicas existentes en la isla.
De paraíso turístico a moneda de cambio: el plan para vender la Isla de Pascua
La idea de vender la Isla de Pascua para fortalecer el poderío militar comenzó a tomar fuerza dentro del gobierno chileno desde 1930. Ese año, el agregado naval de Estados Unidos en Chile informó a la Oficina de Inteligencia Naval de su país sobre esta propuesta económico-territorial, que contemplaba, supuestamente, la venta de la isla a cambio de un millón de dólares de la época.
Según Mario Amorós, se trató de “conversaciones secretas” entre mandos navales chilenos de rango medio y representantes diplomáticos de estos países en Santiago. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, señaló el autor en una conversación telefónica con la agencia AFP.