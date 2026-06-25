La conocida isla de Chile que se quería usar como moneda militar: Estados Unidos casi la compra

La Isla de Pascua no era sinónimo de paz y tranquilidad a comienzos del siglo XX. Los propios habitantes rapanui buscaban escapar de este territorio, donde habían sido confinados y donde sus derechos más elementales habían sido vulnerados.

Muchos habían quedado reducidos a mano de obra barata al servicio de dos grandes empresas privadas a las que el Estado chileno arrendó estas tierras. Además, un brote de lepra dejó en evidencia las precarias condiciones sanitarias y médicas existentes en la isla.

De paraíso turístico a moneda de cambio: el plan para vender la Isla de Pascua

La idea de vender la Isla de Pascua para fortalecer el poderío militar comenzó a tomar fuerza dentro del gobierno chileno desde 1930. Ese año, el agregado naval de Estados Unidos en Chile informó a la Oficina de Inteligencia Naval de su país sobre esta propuesta económico-territorial, que contemplaba, supuestamente, la venta de la isla a cambio de un millón de dólares de la época.

Según Mario Amorós, se trató de “conversaciones secretas” entre mandos navales chilenos de rango medio y representantes diplomáticos de estos países en Santiago. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, señaló el autor en una conversación telefónica con la agencia AFP.