En la región de América del Sur, hay obras que nacen con la promesa de cambiar el rumbo de un país, pero con el tiempo quedan suspendidas entre lo que se soñó y lo que realmente ocurrió. Ese es el caso este infraestructura.
La infraestructura de US$6.5 millones en América del Sur que luego de 8 años de inauguración sigue sin uso
En América del Sur, una millonaria y esperazadora infraestructura inaugurada hace 8 años en Bolivia permanece sin uso, generando dudas sobre su rentabilidad.
En 2018 el Gobierno de Bolivia inauguró un aeropuerto turístico en el pueblo de Copacabana, fronterizo con Perú y situado a orillas del lago Titicaca, con proyección a que esa infraestructura que se convierta en internacional en el futuro.
La infraestructura de América del Sur que nunca prosperó
A esta infraestructura se la ve como un “elefante blanco” que costó 45,3 millones de bolivianos al Estado. La obra fue ejecutada por dos empresas estatales, una de ellas quebró. debido a su falta de rentabilidad económica y a una ubicación que requiere estudios técnicos más exigentes para aviones comerciales grandes
Don Leonardo Nina poblador de la comunidad de Copacati lamentó que hasta el momento no haya operaciones y afirmó que es preocupante para los lugareños porque tenían la seguridad que iba a ayudar a la llegada de más turistas a esta parte de América del Sur.
Se puede observar que la puerta de malla metálica está con cadena y candado, ambientes vacíos, una pista de aterrizaje y embarque que aún no fueron usadas, una caseta deshabitada, según el reportaje publicado por ANF.
Lo que esta infraestructura de América del Sur prometía
El objetivo que nunca se cumplió era establecer conexiones aéreas con las ciudades peruanas de Cusco, Puno o Juliaca, por lo que consideró que la nueva terminal aérea "automáticamente se va a convertir en aeropuerto internacional".
Esta infraestructura era considerada como una de las puertas de ingreso de turistas a Bolivia, principalmente de aquellos que llegan desde Perú. El pueblo donde se ubicaba este aeropuerto alberga el santuario de la Virgen de Copacabana, cuya imagen fue tallada por el indígena Tito Yupanqui en la época colonial y que atrae a devotos de distintas partes de Bolivia durante todo el año.