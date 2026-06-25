La infraestructura de US$6.5 millones en América del Sur que luego de 8 años de inauguración sigue sin uso

Don Leonardo Nina poblador de la comunidad de Copacati lamentó que hasta el momento no haya operaciones y afirmó que es preocupante para los lugareños porque tenían la seguridad que iba a ayudar a la llegada de más turistas a esta parte de América del Sur.

Se puede observar que la puerta de malla metálica está con cadena y candado, ambientes vacíos, una pista de aterrizaje y embarque que aún no fueron usadas, una caseta deshabitada, según el reportaje publicado por ANF.

Lo que esta infraestructura de América del Sur prometía

El objetivo que nunca se cumplió era establecer conexiones aéreas con las ciudades peruanas de Cusco, Puno o Juliaca, por lo que consideró que la nueva terminal aérea "automáticamente se va a convertir en aeropuerto internacional".

Esta infraestructura era considerada como una de las puertas de ingreso de turistas a Bolivia, principalmente de aquellos que llegan desde Perú. El pueblo donde se ubicaba este aeropuerto alberga el santuario de la Virgen de Copacabana, cuya imagen fue tallada por el indígena Tito Yupanqui en la época colonial y que atrae a devotos de distintas partes de Bolivia durante todo el año.