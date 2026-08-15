Guardó 7.000 ordenadores de Apple para revenderlos mejorados: Steve Jobs prefirió enterrarlos en un vertedero

Un año después, Apple lanzó la Macintosh por 2.495 dólares, aproximadamente una cuarta parte del precio de la Lisa. La nueva computadora era más compacta y estaba orientada a un mercado mucho más amplio. Con el éxito de la Macintosh, la Lisa perdió rápidamente atractivo comercial y Apple quedó con grandes cantidades de unidades sin vender.

¿Por qué terminaron en un vertedero en vez de venderlas a bajo precio?

Para 1989, miles de estas computadoras permanecían almacenadas. Un empresario llamado Bob Cook llegó a comprar parte del inventario restante con la intención de actualizar las máquinas y revenderlas. Sin embargo, las restricciones comerciales y las condiciones financieras hicieron que recuperar y comercializar todo el stock resultara complicado. Apple finalmente optó por deshacerse de las unidades que quedaban.

La destrucción del inventario permitía a la compañía registrar las computadoras como una pérdida y, bajo las normas fiscales vigentes, obtener beneficios tributarios asociados a la eliminación de bienes que ya no podía comercializar.

También existía una preocupación por el valor de la marca. Apple no quería que miles de computadoras obsoletas terminaran siendo vendidas a precios muy bajos y compitieran con sus nuevos productos, especialmente la Macintosh. Por eso, las unidades que no pudieron ser comercializadas fueron retiradas y llevadas al vertedero. Una vez allí, las computadoras fueron enterradas y aplastadas por maquinaria pesada para impedir que pudieran recuperarse y volver al mercado.