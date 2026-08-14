Dejaron de cortar el pasto durante años en la finca y regresaron cientos de especies

Otro elemento central fue abandonar el uso de maquinaria y pesticidas y permitir que los grandes herbívoros cumplieran funciones que anteriormente realizaban los seres humanos. Para ello, incorporaron cuatro especies que desempeñaban un papel diferente dentro del ecosistema. Las vacas abren senderos y remueven el suelo al alimentarse. Los ponis mantienen algunas áreas de pastizal corto. Los cerdos hozan la tierra y generan espacios donde pueden crecer nuevas plantas. Mientras que los ciervos consumen brotes y ayudan a controlar el crecimiento de determinados árboles y arbustos.

Los responsables del proyecto también dejaron crecer especies que tradicionalmente son consideradas malezas, como las zarzas y los endrinos. Sus densos matorrales espinosos ofrecen refugio a distintos animales y protegen a los árboles jóvenes de los grandes herbívoros, creando las condiciones necesarias para que especies como los robles puedan desarrollarse.

Los resultados de esta investigación

El proceso de esta finca también transformó el paisaje. Según investigaciones de la Universidad Queen Mary de Londres, una de las zonas de Knepp ganó alrededor de 96 hectáreas de hábitat de matorral entre 2001 y 2019, equivalentes a aproximadamente 1.3 millones de metros cuadrados.

Los estudios realizados en Knepp registraron un aumento del 916% en la abundancia de aves reproductoras en el bloque sur entre el censo inicial de 2007 y los registros actuales. Durante ese mismo período, la riqueza de especies de aves aumentó un 132%. Además, distintas investigaciones documentaron una expansión significativa de los hábitats de matorral y un aumento de la diversidad de insectos.